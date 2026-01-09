El Ayuntamiento de Córdoba recibe a una representación de la Virginia Commonwealth University y de la UCO

El Ayuntamiento recibe a una representación de la Virginia Commonwealth University y de la UCO. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La teniente de alcalde delegada de Mayores del Ayuntamiento de Córdoba, Eva Contador, ha recibido este viernes a una representación de la Universidad de Córdoba (UCO) y de la Virginia Commonwealth University (VCU), por una iniciativa conjunta en el ámbito del envejecimiento saludable.

Según ha informado el Consistorio en una nota, en el encuentro, que ha tenido lugar en el Centro de Participación Activa de Huerta de la Reina, han estado presentes Manuel Rich, por la UCO, y los profesores de la VCU Humberto Fabelo y Denise Brunette.

La visita al Centro de Mayores de Huerta de la Reina ha tenido como fin conocer las políticas municipales en materia de servicios sociales y atención a las personas mayores. En dicha reunión, Contador ha explicado el trabajo diario que se hace en cada uno de los 14 Cpapm y la cantidad de actividades que se programan y realizan orientadas a los mayores, como son talleres, viajes culturales, rutas y visitas guiadas, campeonatos de juegos, grupos de baile, coro y carnaval, y charlas sobre nutrición y salud.

Contador ha resaltado el aumento de la participación, ya que se ha pasado de tener en 2018 un total de 562 altas al año en nuevos usuarios en los distintos centros a alcanzar en 2025 la cifra de 1.329 nuevas altas al año.

El programa conjunto permitirá que 17 estudiantes de los másters de Trabajo Social, Gerontología, Administración Sanitaria y Salud Laboral de la VCU se desplacen a Córdoba para conocer de primera mano el modelo español de atención a las personas mayores, un modelo de referencia a nivel internacional.

Dicho modelo está alineado con las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y se fundamenta en la Atención Centrada en la Persona (ACP) y en la implementación del programa Icope (Atención Integrada para las Personas Mayores).

Debido a la relevancia de su sistema de atención, la OMS ha designado a España como sede del II Congreso Mundial de Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas Mayores, que tendrá lugar en junio de 2026 en San Sebastián. Este contexto sitúa a España y, en particular, a Andalucía, como un entorno privilegiado para el aprendizaje y el intercambio de buenas prácticas en el ámbito del envejecimiento.