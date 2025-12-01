El Ayuntamiento de Córdoba vuelve a colaborar en campaña solidaria que intercambia donaciones por viaje en bus turístico

Presentación de la tradicional campaña solidaria 'Tours x juguetes', que intercambia donaciones por billetes para montar en el bus turístico de Córdoba hasta el día 31 de enero. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La empresa City Sightseeing, encargada de gestionar los autobuses turísticos en la ciudad de Córdoba, en colaboración con la Delegación de Servicios Sociales del Ayuntamiento, inicia este martes 2 de diciembre su tradicional campaña solidaria 'Tours x juguetes', que intercambia donaciones por billetes para montar en el bus hasta el 31 de enero.

Según ha detallado el Consistorio, la de 2025 es la octava edición de esta iniciativa, que este año incluye donaciones económicas de cinco euros, además de las de juguetes nuevos o en buen estado que se repartirán entre familias en situación de vulnerabilidad social para que ningún niño cordobés se quede sin juguetes esta Navidad.

En el caso del dinero recaudado, irá destinado en su totalidad a la Fundación Pequeño Deseo, que trabaja para mejorar el bienestar emocional de niños y adolescentes enfermos.

La campaña está dirigida a residentes en Córdoba y provincia, que pueden entregar su donación en la oficina de la citada empresa, en el número 13 de la calle Diario Córdoba, hasta el 31 de diciembre, y a cambio recibirá un billete para subir en el autobús turístico.

La teniente de alcalde y delegada de Servicios Sociales, Eva Contador, ha invitado a todos los cordobeses "a participar en la nueva edición de esta iniciativa, en la que entre todos contribuimos a hacer una ciudad más solidaria, sobre todo en fechas navideñas. Si cada uno aportamos nuestro granito de arena, conseguiremos llevar la ilusión a los más pequeños de la casa, además de conseguir un billete para disfrutar de un viaje en autobús por toda la ciudad".