Ayuntamiento y Diputación firman el convenio para remodelar los accesos a Granada por la Avenida de la Ciencia

Archivo - El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, y la alcaldesa de la capital granadina, Marifrán Carazo, en una foto de archivo. - AYUNTAMIENTO - Archivo

GRANADA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada y la Diputación Provincial han firmado el convenio de colaboración para la ejecución y financiación de la remodelación de la Avenida de la Ciencia, una actuación incluida en el Plan de Obras 2024-2027 que contempla la construcción de dos nuevas rotondas.

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, y el presidente de la Diputación Provincial, Francis Rodríguez, han formalizado un acuerdo que permitirá "avanzar en una actuación destinada a resolver los problemas de movilidad existentes en este punto y mejorar la conexión entre la red viaria provincial y la trama urbana de Granada", según han valorado desde el Ayuntamiento granadino en una nota difundida este sábado.

El proyecto completo para la remodelación de las intersecciones de Doctor Alejandro Otero, Eudoxia Píriz, Juncos y Avenida de la Ciencia cuenta con un presupuesto base de licitación de 358.939,41 euros.

En el marco de esta actuación, el convenio firmado establece una aportación de la Diputación Provincial de 174.507,08 euros para cofinanciar la construcción de la glorieta situada en la conexión de la GR-3303 con Juncos y Avenida de la Ciencia, una de las dos rotondas previstas.

Carazo ha subrayado "la importancia de sumar esfuerzos entre administraciones para sacar adelante actuaciones que responden a necesidades reales de los granadinos y de quienes cada día acceden a la ciudad desde el área metropolitana", y ha señalado que "este convenio nos permite seguir avanzando en la mejora de un acceso estratégico a Granada, facilitando los desplazamientos y reforzando la fluidez del tráfico y la seguridad vial".

El Ayuntamiento de Granada asume, por su parte, la licitación, contratación, dirección y ejecución de la glorieta, y avanza en los trámites necesarios para su puesta en marcha.

Desde el consistorio subrayan que la colaboración entre ambas administraciones permitirá así "actuar en un punto clave para la movilidad entre Granada y su entorno metropolitano".

En esa línea, la alcaldesa, Marifrán Carazo, ha incidido en que se actúa "sobre un punto que soporta diariamente un importante volumen de tráfico". "Con este proyecto vamos a mejorar la capacidad de la vía, reducir las retenciones y reforzar la seguridad de todos los usuarios", ha destacado.

Por su parte, el presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, ha explicado que esta actuación "forma parte de la apuesta que estamos desarrollando en toda la provincia para mejorar la movilidad y las comunicaciones, porque contar con buenos accesos y conexiones es fundamental para el día a día de nuestros vecinos", según ha añadido.

Rodríguez ha señalado que "cada mejora en una carretera o una conexión se traduce en desplazamientos más seguros, más ágiles y en una mejor calidad de vida". En este sentido, ha incidido en que esta intervención "va a beneficiar especialmente a miles de ciudadanos del área metropolitana que utilizan a diario este acceso".

"Hablamos de una zona con mucho tráfico y de una actuación que permitirá ordenar mejor la circulación, reducir retenciones y reforzar la seguridad de vehículos, peatones y ciclistas", ha abundado Francis Rodríguez, quien ha subrayado además la importancia de la colaboración entre administraciones para sacar adelante proyectos de este tipo.

También ha apuntado que "la Diputación tiene muy claro que mejorar las comunicaciones entre nuestros municipios y la capital es también hacer provincia", y "cuando facilitamos los desplazamientos, acercamos servicios y hacemos más sencillo el día a día de miles de personas".

DATOS DEL PROYECTO

El proyecto municipal en cuestión contempla una actuación sobre una superficie aproximada de 3.400 metros cuadrados en las calles Doctor Alejandro Otero, Eudoxia Píriz y Juncos y en Avenida de la Ciencia, donde, según exponen desde el Ayuntamiento, actualmente existen dos puntos "especialmente conflictivos" por las retenciones y las dificultades para realizar determinados movimientos de tráfico.

La solución proyectada consiste en la construcción de dos nuevas rotondas. La primera se situará en la intersección de Avenida de la Ciencia con la calle Juncos, y la segunda, en el cruce de Doctor Alejandro Otero con Eudoxia Píriz, actualmente regulado mediante semáforos y en el que se producen retenciones vinculadas tanto al tráfico habitual como al acceso al Hospital Universitario La Inmaculada.

Según indican desde el Ayuntamiento, en el entorno de Juncos, la actuación permitirá resolver la actual interrupción de esta calle por Avenida de la Ciencia. En estos momentos, los vehículos que quieren continuar por Juncos se ven obligados a desplazarse hasta la glorieta situada en dirección a la Carretera de Armilla para realizar un cambio de sentido.

A esta situación se suman las dificultades de incorporación desde la GR-3303, con "escasa visibilidad" y un único carril que resulta "insuficiente para absorber el volumen de tráfico, provocando episodios de congestión".

La nueva ordenación permitirá recuperar la conexión directa de la calle Juncos, facilitar los accesos y los cambios de sentido y distribuir de manera más eficiente el tráfico procedente de la carretera provincial, contribuyendo a descargar la circulación tanto en Avenida de la Ciencia como en Doctor Alejandro Otero, según señalan desde el Ayuntamiento.

La intervención supondrá además la adaptación de los acerados a la nueva configuración, la modificación de la isleta existente en la Avenida de la Ciencia y la renovación de la calzada mediante el fresado del pavimento y la colocación de nuevas capas de aglomerado.

Los acerados incorporarán pavimento podotáctil en los pasos de peatones para reforzar la accesibilidad. El proyecto permitirá también dar continuidad al carril bici e integrarlo en la nueva ordenación viaria.

Las glorietas estarán delimitadas mediante bordillo granítico, e incorporarán una banda perimetral de adoquín del mismo material. A estas actuaciones se suma la renovación de la señalización horizontal y vertical y del alumbrado público con tecnología LED en las nuevas intersecciones.

El proyecto contempla asimismo balizamiento LED en el perímetro de las glorietas para "aumentar su visibilidad y reforzar la seguridad durante la noche".

Desde el Ayuntamiento han subrayado que la actuación permitirá así reorganizar uno de los principales puntos de entrada a Granada desde el área metropolitana, "mejorando la conexión con la GR-3303 y favoreciendo una circulación más fluida y segura para vehículos, peatones y ciclistas".

Este proyecto da continuidad, además, a otras intervenciones desarrolladas para mejorar los accesos a la ciudad, como la ya culminada en la GR-3303 entre Granada y Armilla, que, según defienden desde el Ayuntamiento, ha permitido "mejorar las condiciones de circulación y la seguridad vial" en uno de los principales ejes de conexión de la capital con su área metropolitana.

A ella se suma la nueva rotonda de Avenida del Conocimiento para mejorar el acceso y la salida del Hospital Universitario Clínico San Cecilio, una intervención también ya finalizada e incluida en el Plan de Obras Municipales 2024-2027, desarrollada con el respaldo de la Diputación de Granada y que facilita el acceso directo al centro hospitalario y contribuye a reducir las retenciones en este entorno.