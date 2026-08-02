El Ayuntamiento de Granada adjudica la transformación integral de Plaza de Gracia y la calle Músico Vicente Zarzo

Imagen de la calle Músico Vicente Zarzo. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

La transformación integral de Plaza de Gracia y la calle Músico Vicente Zarzo da un paso definitivo hacia su ejecución tras la adjudicación de las obras a la empresa Osepsa. La actuación, impulsada por Emasagra, contará con una inversión de 3 millones de euros y permitirá renovar las infraestructuras del ciclo integral del agua y transformar por completo uno de los espacios más representativos del Distrito Ronda, avanzando en el compromiso del Ayuntamiento de Granada con la mejora de los barrios y la creación de espacios públicos más accesibles, sostenibles y pensados para las personas.

Así lo ha explicado el Ayuntamiento de Granada en una nota, donde ha detallado que la intervención actuará sobre una superficie superior a los 6.400 metros cuadrados y supondrá una transformación integral de Plaza de Gracia y la calle Músico Vicente Zarzo, donde se reorganizará completamente el espacio urbano bajo criterios de accesibilidad universal, sostenibilidad y convivencia.

El nuevo diseño permitirá crear un espacio más abierto, accesible y funcional, pensado para las personas y para favorecer la convivencia, con una imagen renovada que reforzará el papel de la plaza como uno de los principales puntos de encuentro del Distrito Ronda.

El proyecto reorganizará la plaza en torno a un gran espacio central concebido para la convivencia, con una nueva zona de juegos infantiles de más de 300 metros cuadrados y cinco pérgolas de diseño contemporáneo distribuidas en su perímetro, que unificarán la imagen de las terrazas de hostelería.

La actuación incorporará además una fuente recreativa transitable, jardineras con bancos integrados, nuevos espacios estanciales y pavimentos completamente renovados, configurando una imagen urbana más ordenada, moderna y homogénea que reforzará el carácter de Plaza de Gracia como uno de los principales puntos de encuentro del Distrito Ronda.

La actuación potenciará también la calidad ambiental de Plaza de Gracia con la plantación de 36 nuevos árboles, que elevarán hasta 77 el número de ejemplares existentes en todo el ámbito de actuación. A ello se sumará la renovación del mobiliario urbano y de todo el sistema de alumbrado mediante tecnología LED de alta eficiencia, integrada en las pérgolas y las jardineras, reforzando la seguridad, la eficiencia energética y el confort de este espacio público.

Junto a la transformación urbana, Emasagra desarrollará una profunda renovación de las infraestructuras hidráulicas en el marco de su Plan de Resiliencia Hídrica, sustituyendo las antiguas redes de abastecimiento y saneamiento por nuevas conducciones más eficientes, seguras y adaptadas a las necesidades futuras de la ciudad.

La actuación permitirá renovar las tuberías de fibrocemento, mejorar el sistema de drenaje mediante nuevos imbornales e incorporar hidrantes, válvulas y bocas de riego, reforzando la capacidad, la fiabilidad y la resiliencia del ciclo integral del agua.

Por su parte, la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha destacado que "la adjudicación de estas obras supone un paso decisivo para hacer realidad un proyecto muy esperado por los vecinos del Distrito Ronda".

"Cumplimos un compromiso adquirido con Granada, transformando Plaza de Gracia en un espacio más accesible, más verde y más moderno, al tiempo que renovamos unas infraestructuras esenciales para garantizar un mejor servicio público", ha afirmado.

Carazo ha subrayado además que "este proyecto refleja el modelo de ciudad que estamos impulsando: una Granada que invierte en sus barrios, que mejora la calidad de sus espacios públicos y que planifica el futuro renovando infraestructuras que muchas veces permanecen ocultas, pero que son imprescindibles para el bienestar de los ciudadanos". "La colaboración con Emasagra nos permite abordar actuaciones integrales que mejoran tanto la calidad de los servicios como la imagen y la habitabilidad de nuestros barrios", ha añadido.

Antes del inicio de las obras, el Ayuntamiento coordinará junto a la empresa adjudicataria la planificación de los trabajos con el objetivo de reducir al máximo las afecciones a la movilidad y al día a día del entorno.

Esta planificación contemplará aspectos como la circulación en la zona, el acceso a garajes y viviendas, la compatibilidad de los trabajos con el inicio del curso escolar y la información permanente a vecinos, comerciantes y usuarios sobre el desarrollo de la actuación.

La actuación se enmarca en el Plan Municipal de Obras 2024-2027 y en el Plan de Resiliencia Hídrica impulsado por Emasagra, reforzando la estrategia municipal para seguir transformando los barrios mediante inversiones que mejoran las infraestructuras, favorecen la sostenibilidad y crean espacios públicos más accesibles, seguros y preparados para el futuro.

Esta intervención forma parte del intenso programa de obra pública que el Ayuntamiento está desarrollando durante el verano, junto a proyectos como la remodelación de la calle Pintor López Mezquita, la tercera fase de la Carretera de Málaga, la transformación de la avenida de Don Bosco y las actuaciones de mejora urbana en las calles Solares, Comendadoras, Somosierra y Santiago, en el barrio del Realejo.