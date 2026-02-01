El Ayuntamiento de Granada celebra este lunes el acto de entrega de Medallas y Honores de la Ciudad 2026 por San Cecilio

Archivo - La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ofrece una comparecencia a 3 de enero de 2023 en Granada (Andalucía, España). - Álex Cámara - Europa Press - Archivo

GRANADA 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada celebrará este próximo lunes, a las 19,00 horas, en el Auditorio Manuel de Falla, el acto institucional de entrega de Honores y Distinciones de la Ciudad de 2026, con motivo de la festividad de San Cecilio, patrón de Granada.

La ceremonia, uno de los eventos más solemnes del calendario institucional, servirá para reconocer públicamente a personas, entidades y colectivos que, desde distintos ámbitos, han contribuido "de manera ejemplar" al desarrollo social, cultural, económico y humano de la ciudad, según ha detallado el Consistorio en una nota.

En esta edición, el Ayuntamiento concederá la Medalla de Oro de la Ciudad al empresario Raúl Berdonés, fundador del grupo de comunicación Secuoya, en reconocimiento a su trayectoria profesional y su vinculación con Granada. Asimismo, se otorgará la Granada de Oro a un total de nueve entidades por su compromiso y aportación a la vida de la ciudad.

Entre ellas figuran la Procesión del Corpus, coincidiendo con el V Centenario de la Hermandad del Dulcísimo Nombre de Jesús y Santísimo Sacramento del Sagrario; la institución educativa Hijas de Cristo Rey, por sus 150 años de labor educativa y asistencial; el colegio Sagrado Corazón, que celebra 120 años de historia; y las centenarias cofradías del Señor de la Humildad, Soledad de Nuestra Señora y Dulce Nombre de Jesús, y de la Santa Cena Sacramental y María Santísima de la Victoria.

También recibirán la Granada de Oro entidades de destacada labor social como la Ciudad de los Niños-Fundación Hermanos Obreros de María, que cumple 75 años; la Fundación Purísima Concepción; la Agrupación de Personas Sordas de Granada (Asogra), en su 60 aniversario; y la Fundación Cruz Blanca, por su atención a personas en situación de exclusión social. La Granada de Plata será concedida a Proyecto Hombre, por sus 25 años de trabajo en Granada en la prevención y tratamiento de las adicciones.

Por su parte, las Medallas de Oro al Mérito distinguirán a la cantante Lola Índigo; a Marisol Casas, por su labor en la asociación GranaBip; a Rita Martínez, en reconocimiento a toda una vida de entrega y colaboración con entidades sociales; y, a título póstumo, a la artista Dolores Montijano, por su destacada trayectoria en la pintura y el grabado.

El acto se completará con la entrega de Diplomas al Mérito a dos establecimientos emblemáticos de la ciudad: Casa Pasteles, histórica cafetería y pastelería del Albaicín con 97 años de trayectoria, y Modas Linde, comercio local del barrio de Plaza de Toros-Doctores.