El Ayuntamiento de Granada defiende las medidas de apoyo al comercio tras la entrada en vigor de la ZBE

GRANADA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Comercio, Consumo y Salud de Granada, Elisa Campoy, del PP, ha defendido este viernes en el pleno municipal ordinario de diciembre las medidas de apoyo al comercio local tras la entrada en vigor de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) con campañas de divulgación entre los usuarios y medidas que han incluido "descuentos para acceso a aparcamientos".

Campoy ha reconocido que el comercio local necesita de colaboración y ha señalado que el equipo de gobierno local proseguirá en esa línea de trabajo si bien ha desvinculado la problemática del sector de la ZBE, que, en cualquier caso, ha conllevado, iniciativas de dinamización en barrios comerciales así como "acciones en distritos y campañas continuadas" en distintos medios y soportes.

Así lo ha indicado en respuesta a un ruego del edil socialista Eduardo Castillo sobre adopción de medidas fiscales compensatorias al comercio local afectado por la ZBE en el pleno, en el que el PSOE, según el orden del día de la sesión plenaria, consultado por Europa Press, ha incidido en los detalles de la aplicación de la ZBE también con una pregunta para contestación escrita formulada por su portavoz, Raquel Ruz, sobre servicios extraordinarios relativos a la resolución de expedientes de la misma.

Precisamente este viernes se ha hecho público que un estudio realizado por el Centro Comercial Abierto de Granada arroja que ocho de cada diez negocios han declarado descenso de ventas, con una caída media que supera el 25 por ciento, desde la implantación hace dos meses de la ZBE y reclaman medidas compensatorias "inmediatas".

Campoy ha afeado a Castillo que se haya centrado en la adopción de las medidas fiscales, que ha señalado estaban recogidas con anterioridad en las ordenanzas, y ha enfatizado que las cargas que en su opinión "realmente afectan al comercio y a los autónomos" son las que vienen del ámbito estatal, como son "las que tienen que soportar trimestralmente".

Asimismo la edil de Comercio ha incluido en las medidas de apoyo al sector desde el ámbito municipal, "sin prometer cosas que son imposibles", las obras en zonas comerciales que se están llevando a cabo, como las realizadas en la calle San Antón, en el centro de la capital granadina, y el fondo de ayudas articulado con Emasagra para los periodos de duración de estos trabajos.

Por otro lado, en el pleno de este viernes, la corporación local de Granada ha aprobado de manera definitiva la nueva tasa de basuras que en su día el equipo de gobierno local explicó que venía "impuesta por el Gobierno de España para su cobro por parte de los municipios".

También se han aprobado el plan de adaptación al cambio climático y la prórroga del de movilidad urbana sostenible a la espera de las reformas que introducirán en la circulación de la capital granadina las nuevas conexiones del metro y la integración del ferrocarril a su entrada en la ciudad, en el marco esta última de un proyecto estratégico que está en tramitación pendiente a su vez de que se concrete su financiación.