El Ayuntamiento de Granada destaca que el presupuesto 2026 consolida la recuperación y refuerza los contratos esenciales

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, en el centro en la imagen flanqueada por el portavoz del equipo de gobierno local, Jorge Saavedra, y la edil de Economía, Rosario Pallarés - AYUNTAMIENTO

GRANADA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada, con gobierno local del PP, ha destacado, tras la aprobación inicial este martes, en un pleno extraordinario, del presupuesto municipal para 2026, que son unas cuentas que confirman "la mejora sostenida de la situación económica del consistorio y consolidan un modelo de gestión basado en el rigor, la estabilidad y el cumplimiento de los compromisos adquiridos con la ciudad", que verá reforzados sus contratos esenciales.

El presupuesto municipal asciende a 358.245.574,11 euros, lo que supone un incremento del 7,6 por ciento respecto al ejercicio anterior, y constituye el tercer presupuesto aprobado dentro del mandato 2023-2027, tras encontrarse el equipo de gobierno con unas cuentas prorrogadas al inicio del mismo, según han indicado desde el Ayuntamiento de Granada en una nota de prensa este martes.

Las cuentas reflejan una evolución positiva de todos los indicadores económicos, avalada por los informes del Ministerio de Hacienda, y son el resultado directo del cumplimiento del plan de ajuste, que permite al Ayuntamiento "generar un superávit de nueve millones de euros", han detallado desde el consistorio tras el pleno.

A ello se suma el mantenimiento del periodo medio de pago a proveedores "por debajo de los 30 días durante 16 meses consecutivos", situando al Ayuntamiento de Granada "en parámetros de gestión solvente y fiable, y reforzando la confianza del tejido empresarial y de los proveedores municipales". Asimismo, el remanente negativo de tesorería "se ha reducido de manera muy significativa, pasando de 65 millones de euros a menos de diez millones en solo dos años de gestión, lo que evidencia el saneamiento progresivo de las finanzas municipales".

El presupuesto aprobado inicialmente garantiza además la plena aplicación y mejora de los contratos esenciales de la ciudad, con especial relevancia del nuevo contrato de limpieza viaria, dotado con 745 millones de euros para los próximos 15 años, cuya entrada en vigor está prevista para el próximo lunes, con "una inversión histórica que permitirá ofrecer un servicio más eficaz y acorde a las necesidades actuales de la ciudad".

Junto a este contrato, se aumentan los recursos destinados al cuidado de parques y jardines, con 47,6 millones de euros, y al plan asfáltico, con un incremento de 1,5 millones de euros, reforzando el mantenimiento integral del espacio público y contribuyendo a una Granada más cuidada y ordenada. Las políticas sociales se consolidan como uno de los ejes centrales del presupuesto para 2026.

La inversión en este ámbito se incrementa en un 70 por ciento, alcanzando los 50.775.528 euros, con un refuerzo muy destacado de la atención a la dependencia, cuya dotación pasa de 22 a 42 millones de euros, duplicando los recursos destinados a las personas mayores y a las familias más vulnerables.

El documento presupuestario incorpora además medidas de apoyo directo a la ciudadanía, como el cheque bebé de 200 euros, y mantiene las bonificaciones fiscales y a la vivienda en los ámbitos de compra, alquiler y rehabilitación. La cultura se sitúa igualmente como una prioridad estratégica, con un incremento del 40 por ciento en su dotación presupuestaria, hasta alcanzar los 7,17 millones de euros, destinados a reforzar la candidatura de Granada como Capital Europea de la Cultura en 2031 y a impulsar proyectos culturales que contribuyan a la proyección exterior y al dinamismo económico de la ciudad.

De forma paralela, el presupuesto refuerza de manera decidida el transporte público, que alcanza una inversión histórica de 24.662.224 euros, permitiendo mantener el precio del billete de autobús más bajo de los últimos años, y la promoción del comercio local, cuya inversión se incrementa cerca de un 50 por ciento, como palanca para la dinamización económica y la generación de actividad en la ciudad.

Las cuentas aprobadas inicialmente blindan, según el análisis del Ayuntamiento, "las principales inversiones municipales y garantizan la continuidad del Plan Municipal de Obras, orientado a transformar Granada hacia un modelo de ciudad con más espacio para el peatón, más arbolado, más zonas verdes y mejores parques y áreas infantiles, mejorando la calidad de vida en los barrios y favoreciendo una ciudad más amable, moderna y sostenible". Con la aprobación inicial de estos presupuestos municipales para 2026 se abre ahora el periodo de exposición pública del proyecto, previo a su aprobación definitiva, previsto para el primer trimestre de 2026.