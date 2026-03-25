El Ayuntamiento de Granada entrega a Ángel Ibarra el octavo premio 'Viajero en el Tiempo' en el Festival Gravite

El Ayuntamiento de Granada impulsa el Festival Gravite, que premia a Ángel Ibarra como Viajero en el Tiempo. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El exdirector de Ifmif-Dones, Ángel Ibarra, recibirá el VIII Premio Viajero en el Tiempo, que otorga el Festival Gravite. La entrega del galardón tendrá lugar el lunes, 6 de abril, en el salón de plenos del Ayuntamiento de Granada, en el marco de la octava edición de este encuentro cultural.

Así lo ha anunciado el Ayuntamiento de Granada en una nota, donde ha apuntado que Ibarra, considerado como "padre" del acelerador de partículas que está construyéndose en Escúzar (Granada), participará posteriormente en un coloquio donde intervendrán representantes de las diferentes disciplinas artísticas que ha inspirado Ifmif-Dones: el cineasta Manolo Sicilia, los ilustradores Lola Moral y Sergio García, la rapera Sandra Quero y la escritora May R. Ayamonte. La sesión permitirá visualizar cómo Ciencia y Cultura pueden encontrar confluencias, tal como reivindica el Festival Gravite.

El concejal de Cultura, Jorge Saavedra, ha señalado que "Gravite es un ejemplo de cómo Granada puede liderar propuestas culturales innovadoras que integran disciplinas diversas y fomentan el pensamiento crítico y creativo. Por lo tanto, este festival enriquece la vida cultural de la ciudad, y también proyecta su imagen a nivel nacional e internacional".

Por su parte, el V Memorial Fernando Marías será entregado a Hassan Laaguir, director de Cooperación e Investigación de la Fundación Euroárabe. Laaguir recibe esta distinción por la ingente labor de divulgación que realiza sobre la cultura amazigh, que tanta herencia dejó en Granada. En su haber está la organización de conciertos, proyecciones cinematográficas, recitales de poesía y numerosas colaboraciones con diferentes festivales. El 7 de abril tendrá lugar la entrega del Memorial, en la propia sede de la Fundación Euroárabe.

La octava edición del Gravite, que tendrá lugar del 6 al 12 de abril, incluirá también la participación de autores como Ioana Gruia, Alfonso Salazar o José Abad, así como un concierto de la Banda Municipal de Música.

Por su parte, el director del festival, Jesús Lens, ha destacado que "Gravite sigue creciendo gracias al apoyo institucional y al interés del público, manteniendo su esencia de acercar la ciencia y las humanidades desde una perspectiva accesible y estimulante".

Además, el Director Comercial CaixaBank Granada y Jaén, Amador Carmona, ha declador que "para CaixaBank es un orgullo acompañar un año más al Festival Gravite, un proyecto que simboliza la unión entre humanidades y ciencias y que contribuye de forma decisiva a dinamizar la vida cultural de Granada". Ha explicado que Gravite es un espacio donde "el talento, la creatividad y el pensamiento se encuentran, y donde la ciudad demuestra su capacidad para liderar propuestas innovadoras y abiertas a todos los públicos".

"Desde CaixaBank seguiremos apoyando iniciativas que generan impacto, impulsan el desarrollo y fortalecen el vínculo entre cultura y territorio", ha añadido Lens. El Festival Gravite, impulsado desde 2018, se ha consolidado como una cita multidisciplinar que reivindica la denominada "tercera cultura", fusionando ciencia, arte y literatura en un formato abierto a todos los públicos.