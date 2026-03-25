Ayuntamiento de Granada y Fundación 'la Caixa' renuevan su alianza cultural para la transformación social de la ciudad

Archivo - La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, y el director corporativo de Territorio y Centros de la Fundación ”la Caixa”, Rafael Chueca, en la firma de un convenio cultural. (Imagen de archivo) - FUNDACIÓN ”LA CAIXA” – JOSE ALBORNOZ - Archivo

GRANADA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada y la Fundación 'la Caixa' ha renovado su compromiso con la cultura como herramienta de transformación social tras la renovación del convenio de colaboración para los próximos dos años. El acuerdo, suscrito por la alcaldesa, Marifrán Carazo, y el subdirector general de Cultura y Territorio de la Fundación 'la Caixa', Rafael Chueca, consolida "una estrategia conjunta que sitúa la cultura como eje de cohesión, inclusión y desarrollo".

En una nota, la alcaldesa ha destacado que "esta alianza demuestra que cuando las instituciones y entidades sociales trabajan juntas, la cultura se convierte en un verdadero motor de cambio, y en Granada se está construyendo un modelo cultural sólido, accesible y con vocación internacional, en el que nadie se queda atrás".

En este sentido, ha puesto en valor el impacto directo de esta colaboración en la ciudadanía, especialmente en colectivos vulnerables, mayores, jóvenes y familias. Asimismo, Carazo ha incidido también en que "esta sinergia con la Fundación 'la Caixa' nos permite reforzar nuestra programación cultural, y también avanzar en nuestro gran objetivo de ciudad: consolidar a Granada como referente cultural internacional y seguir caminando para generar oportunidades, cohesión social y orgullo de ciudad".

Entre las iniciativas más destacadas de estos dos años sobresale la Bienal de Flamenco de Granada. Su primera edición, celebrada en 2025, evidenció, a su juicio, "su vocación de convertirse en un referente de este arte".

La programación, que incluye conciertos, espectáculos, encuentros profesionales, talleres formativos y actividades culturales, se desplegó en algunos de los escenarios más emblemáticos de la ciudad, como el Albaicín o el Sacromonte, estrechamente ligados a la tradición flamenca de Granada.

Además, el Consistorio ha señalado que la conexión con los barrios históricos se prolonga a lo largo del año a través del ciclo Granada es Flamenco 365, que ofrece conciertos, proyecciones y exposiciones de artistas locales, poniendo de relieve la importancia de la ciudad andaluza en el mapa internacional e histórico del flamenco.

La misma voluntad de poner en valor el patrimonio cultural de la ciudad articula el Festival de Música Sacra Musag, que ofrece una programación gratuita en espacios como la Capilla Real o el Monasterio de San Jerónimo, convirtiendo los principales monumentos de Granada en escenarios de creación artística.

En el ámbito escénico, el convenio también respalda al Teatro Municipal Isabel la Católica --que en la última temporada superó los 16.000 espectadores--, garantizando una oferta teatral con producciones de primer nivel.

Otros proyectos apoyados por la colaboración entre la Fundación 'la Caixa' y el Ayuntamiento de Granada son Granada Telón Abierto, que facilita a compañías locales la posibilidad de actuar en espacios escénicos de la ciudad; las Jornadas del Premio Internacional de Poesía Federico García Lorca, uno de los galardones más prestigiosos del ámbito hispánico; y el Festival Internacional de Cine Premios Lorca, que reúne a profesionales del sector audiovisual con una programación de cortos y largometrajes, encuentros con cineastas y galas en espacios como el Auditorio Manuel de Falla o el Centro Federico García Lorca.

A estas iniciativas se suma el Festival CAU de Circo y Artes Urbanas, que cada año reúne compañías nacionales e internacionales en una programación que transforma los espacios públicos de Granada en escenarios para la creación artística. El festival incorpora, además, un destacado componente social y educativo, con talleres de circo inclusivo y actividades para públicos diversos.

Por su parte, Rafael Chueca ha señalado que este convenio refleja "el compromiso con una cultura que genere oportunidades reales y que llegue a todas las personas", destacando que Granada es "un ejemplo de cómo la colaboración institucional puede traducirse en proyectos culturales de gran calidad, con impacto social y proyección internacional".

Con la renovación del convenio, la Fundación 'la Caixa' y el Ayuntamiento de Granada comienzan a trabajar para ampliar la agenda cultural del próximo año, que se comunicará de forma progresiva.

Dos iniciativas ya han sido anunciadas y apuntan a la vocación internacional de esta colaboración. La primera es la Cumbre Mundial de Tango de Granada, que se está celebrando estos días con un gran éxito de público, con la participación de más de 150 artistas de distintos países y un total de 46 representaciones, tanto en teatros como en espacios públicos.

La segunda es el Festival Internacional Cines del Sur, que acercará al público granadino una programación centrada en las cinematografías de África, Asia y América Latina, con películas que no suelen entrar en los circuitos comerciales. El festival incluirá proyecciones, encuentros con cineastas y actividades educativas orientadas al diálogo intercultural.

La Fundación 'la Caixa' es una de las principales entidades filantrópicas de España, comprometida con el progreso social y el desarrollo cultural desde hace más de un siglo. A través de una acción que integra programas sociales, educativos, de investigación y culturales, la Fundación trabaja para mejorar el bienestar de las personas y reforzar la cohesión social. En este marco, la cultura se convierte en "una herramienta decisiva para crear oportunidades, reducir desigualdades y generar espacios compartidos de crecimiento", según ha precisado el Ayuntamiento de Granada.