El Ayuntamiento de Granada impulsa 27 proyectos por la igualdad de oportunidades dentro del Fondo Iniciativas Mujer

El Ayuntamiento de Granada impulsará un total de 27 proyectos destinados a promover la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, apoyar y fomentar el asociacionismo y reforzar la participación e integración de las mujeres granadinas en la vida social y comunitaria, así como otras acciones destinadas específicamente a mujeres, a través del Fondo de Iniciativas Mujer (FIM) 2025.

Tal y como ha emitido el Consistorio local en una nota, la concejala de Educación, Empleo e Igualdad, Encarnación González, ha explicado que el FIM se ha consolidado ya como "una de las principales líneas municipales de apoyo al tejido asociativo femenino y a la promoción de políticas de igualdad en Granada" y, para esta edición, contempla un presupuesto de inversión global de 50.136 euros, lo que supone un incremento de 6.000 euros con respecto al año pasado en "una clara evidencia del compromiso del Ayuntamiento por apoyar a las asociaciones y colectivos que trabajan por la igualdad real en la ciudad".

Al hilo, la edil ha destacado que este fondo es una "herramienta fundamental" para llegar "a todos los rincones de la ciudad y apoyar proyectos transformadores", y ha especificado que las asociaciones conocen "de primera mano las necesidades de las mujeres granadinas" y que, gracias a esta línea de financiación, "pueden seguir generando impacto social y oportunidades".

En contexto, enmarcada en el Plan Estratégico de Subvenciones del Servicio de Igualdad 2023-2026, la Administración local ha indicado que la propuesta recoge "proyectos muy variados" presentados por asociaciones y otras entidades sin ánimo de lucro que van desde iniciativas de educación sexual y prevención de agresiones en parejas jóvenes al análisis del papel la mujer en el flamenco, pasando por programas de atención psicosocial para el empoderamiento en mujeres, alfabetización digital para mujeres vulnerables, proyectos culturales feministas, intervención psicológica en casos de violencia de género o iniciativas para visibilizar el papel de los hombres como agentes activos de igualdad, entre otros.

Por su parte, González ha concretado que esta convocatoria se suma a otras líneas de apoyo impulsadas desde el Ayuntamiento de Granada, como las subvenciones dirigidas a programas de prevención de la violencia de género, los planes de formación en igualdad para entidades y centros educativos o las ayudas para la inserción sociolaboral de mujeres en situación de vulnerabilidad.

En relación, la concejala ha subrayado que están construyendo "un ecosistema de políticas públicas que abarca desde la sensibilización comunitaria hasta la intervención especializada", y ha concretado que las subvenciones del FIM son "un pilar clave" dentro de este marco "porque fortalecen el tejido asociativo y multiplican nuestra capacidad de llegar a más mujeres".

Los proyectos seleccionados se deberán ejecutar en un plazo de nueve meses, con una cuantía máxima subvencionable de 4.000 euros por iniciativa. Sobre ellos, ha apostillado que "todos los proyectos reflejan la capacidad de acción de las asociaciones de mujeres de Granada", y los ha valorado como iniciativas "que trabajan la igualdad, construyen comunidad, crean espacios seguros y mejoran la vida de cientos de mujeres cada año".

En concreto, las 27 instituciones y proyectos seleccionados son Sentido Inverso, por 'Caminamos juntas'; Mírame, por 'Grupo de padres y madres de familia a familia. Corresponsabilidad igualitaria en el cuidado de hijos e hijas con TEA'; Agrafim, por 'Atención psicosocial para el empoderamiento en mujeres afectadas por enfermedades de sensibilización central'; MZC, por 'Fomentando el conocimiento y la participación contra las violencias globales'; Adaner, por 'Creación literaria para descubrir la propia voz de mujeres con TCA'; Grupo Motor Mujeres Chana, por 'La mujer en el flamenco'; Cruz Roja, por 'Estrategias de empoderamiento para mujeres migrantes al frente de hogares'; Proyecto Hombre Granada, por 'Proyecto hombre: también tiene cara de mujer'; Asociación Sociocultural Zaidín, por 'Fórmate y participa'; Asociación Mujeres Sordas, por 'Rutas culturales accesibles en LSE sobre mujeres emblemáticas de Granada'; Amecoop, por 'Taller: Liderazgo femenino con propósito'; Acción en Red, por 'Red Joven Sexo con-sentido: educación sexual y prevención de agresiones en parejas jóvenes'; Sarae, por 'Jornada Formativa: Interseccionalidad en la agenda feminista'; Agredace, por 'Participación socio comunitaria de las mujeres con Daño Cerebral Adquirido'; Mpdl, por 'Punto de información a la mujer: los hombres como agentes en igualdad'; Inpavi, por 'Programa de alfabetización digital a mujeres vulnerables'; Activa, por 'Intervención Psicológica con mujeres que han sufrido violencia de género'; Plataforma de Asociaciones de Pacientes de Granada, por 'El peso del género'; Asociación de Vecinos Chana, por 'Nuestra biblioteca por la igualdad II'; Colectivo Teatreverias, por 'Cuerpos en escena: teatro feminista e interseccional para la igualdad'; La Colectiva, por 'Mujeres sin reglas: menopausias libres de mitos y estereotipos'; Asociación Mujeres Profesionales Directivas Foro Granada, por 'Igualdad en marcha, participar, decidir, transformar'; Asociación Adultos Cartuja, por 'Acercándonos a la igualdad; Panide: Apoyo a mujeres en riesgo de exclusión social y que son madres de niños y niñas con enfermedades raras y discapacidad'; Forum Política Feminista, por 'Lucha feminista a través del arte'; Asociación Barranco del Abogado, por 'Barranco por la igualdad' y ALFA, por 'Puentes hacia la igualdad: formando para sensibilizar'.