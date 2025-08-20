El Ayuntamiento de Granada impulsa dos nuevos proyectos de empleo y formación por valor de 854.799 euros

Archivo - Imagen de archivo de la fachada del Ayuntamiento de Granada. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA - Archivo

GRANADA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada en colaboración con la consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía ha puesto en marcha dos nuevos proyectos de empleo y formación, con una subvención de 854.799,72 euros. Los proyectos, gestionados por la concejalía de Educación, Empleo e Igualdad, se iniciaron en junio de 2025 y se desarrollan durante doce meses.

En este periodo, 30 personas desempleada mayores de 52 años --15 por proyecto-- se contratan como alumnado en formación en alternancia, compatibilizando la formación en certificados profesionales con la ejecución de una actividad de interés para la ciudad vinculada con la especialidad en la que se forman, según ha informado el Consistorio en una nota.

Cada proyecto está subvencionado para la contratación también, de un perfil de director/a del mismo, así como docentes para cada especialidad formativa y un/a profesional de orientación laboral. Los dos programas que se ejecutan en Granada están vinculados con alguno de los 'Proyectos FARO' del Plan de Acción de la de la Agenda Urbana de Granada 2024.

El programa de empleo y formación de 'Dinamización Cultural' tiene como objetivo "generar un ecosistema de recursos culturales complementarios a los proyectos culturales de la ciudad, que impliquen a los agentes y manifestaciones culturales minoritarias y particulares".

Así, ha indicado que las 15 personas desempleadas mayores de 52 años --13 mujeres y dos hombres-- contratadas en formación en alternancia, desarrollaran dos certificados profesionales, 'Dinamización, Programación y Desarrollo de Acciones Culturales' y 'Atención al cliente, consumidor y usuario'. A la vez que reciben la formación teórico práctica desarrollan actividades de interés como la elaboración de guías y catálogos y rutas e itinerario de recursos culturales alternativos y sostenibles de la ciudad de Granada.

Además, diseñan actividades asociadas a la Capitalidad Cultural Europea, para fomentar la participación de la ciudadanía en el voluntariado de la candidatura, así como en la presentación propuestas culturales para la misma y elaboran una propuesta de Plan de Marketing asociada a las actuaciones anteriores.

A su vez, el programa de empleo y formación de 'Fomento de Microempresas' tiene como objetivo diseñar herramientas y protocolos para el asesoramiento a personas emprendedoras sobre financiación, creación e implementación de empresas en nuestra ciudad.

Las 15 personas desempleadas mayores de 52 años --once mujeres y cuatro hombres-- contratadas en formación en alternancia, desarrollan el certificado profesional de 'Financiación de Empresas' y cuatro módulos complementarios pertenecientes al certificado de profesionalidad 'Creación y gestión de microempresas'.

El plan de actuación del proyecto se centra en diseñar una guía de fuentes de financiación, elaborar un protocolo de requisitos y procedimientos para la contratación de productos financieros o implementar un simulador financiero.