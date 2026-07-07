El Ayuntamiento de Granada instala una pantalla gigante en el Palacio de Congresos para apoyar a la Selección en cuartos

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GRANADA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del gobierno local en el Ayuntamiento de Granada, Jorge Saavedra, ha anunciado este martes 7 que el Consistorio instalará una pantalla gigante en la explanada del Palacio de Congresos para apoyar a la Selección Española de Fútbol masculino en su próxima cita de cuartos de final contra la selección belga el próximo viernes 10 a las 21,00 horas.

En un audio remitido a los medios por parte de la Administración local, el portavoz ha esgrimido que el acceso al espacio se abrirá a las 20,00 horas, una hora antes el inicio del encuentro.

"Quiero animar a todos los granadinos a disfrutar del partido de cuartos de final del Mundial que va a enfrentar a España con Bélgica", ha detallado el portavoz, al tiempo de indicar que la localización escogida "será el mejor lugar para que las familias, los jóvenes, los mayores, los aficionados y todos los visitantes puedan vivir una gran noche animando a la selección. El viernes, todos con España".