El Hospital de Jaén implanta atención adaptada en Alergología para pacientes con necesidades especiales

La enfermera María Márquez, responsable del proyecto - JUNTA DE ANDALUCÍA

JAÉN 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Alergología del Hospital Universitario de Jaén ha puesto en marcha un programa de atención adaptada para pacientes con necesidades especiales. El objetivo de esta iniciativa es ofrecer una asistencia más accesible y personalizada durante la realización de pruebas diagnósticas y tratamientos vinculados a las enfermedades alérgicas.

Este proyecto, liderado por el equipo de Enfermería de la unidad de gestión clínica, surge como respuesta al incremento de personas con trastorno del espectro autista (TEA), alteraciones del procesamiento sensorial, discapacidad intelectual, ansiedad intensa u otras condiciones que dificultan la realización de los procedimientos habituales si no se adaptan a sus particularidades.

La enfermera responsable del proyecto, María Márquez, ha subrayado que "cada paciente vive la atención sanitaria de una forma diferente" y que el propósito de la iniciativa es "adaptar el entorno y los procedimientos para que pueda afrontar las pruebas y los tratamientos con seguridad, confianza y el menor nivel posible de estrés".

La especialidad de Alergología requiere de numerosos procedimientos que conllevan múltiples punciones, periodos prolongados de observación y una estrecha monitorización clínica, tales como las pruebas cutáneas, las provocaciones alimentarias o medicamentosas, y las inmunoterapias específicas u oral alimentaria.

Según ha matizado la profesional sanitaria, estas circunstancias pueden generar una "importante sobrecarga emocional y sensorial" en ciertos pacientes, lo que llega a condicionar su colaboración, seguridad y la continuidad del tratamiento.

Para dar respuesta a esta situación, el nuevo programa incorpora protocolos específicos de valoración de Enfermería que facilitan la identificación precoz de las necesidades de cada paciente antes de entrar a las consultas. A través de esta vía, se recopila información sobre sensibilidades sensoriales, estrategias de comunicación, experiencias sanitarias previas, necesidades de apoyo y factores desencadenantes de ansiedad.

"Esta valoración es fundamental, porque nos permite anticiparnos a las necesidades de cada persona, planificar la atención de forma individualizada y reducir situaciones de ansiedad que podrían dificultar la realización de las pruebas o comprometer la experiencia del paciente", ha explicado Márquez.

Asimismo, el Hospital Universitario de Jaén ha establecido medidas organizativas para disminuir el impacto del entorno sanitario. Entre ellas, destacan la programación de citas en horarios de menor afluencia de público, la reducción de estímulos ambientales, el uso de espacios tranquilos, el acceso directo a la consulta cuando esté indicado y la adaptación del ritmo de los procedimientos para favorecer una experiencia más predecible.

El programa también contempla la adaptación de la comunicación clínica mediante explicaciones claras, el uso de apoyos visuales en caso de ser necesarios y la participación activa de las familias o cuidadores en la planificación del proceso. Estas medidas buscan incrementar la cooperación del paciente, reducir las situaciones de crisis y mejorar la adherencia a tratamientos que suelen requerir un seguimiento prolongado.

"Adaptar la atención no significa ofrecer una asistencia diferente, sino garantizar que todos los pacientes puedan acceder a los mismos procedimientos con las máximas garantías de seguridad, calidad y respeto a sus necesidades individuales", ha defendido la responsable del programa, añadiendo que estas adaptaciones mejoran tanto la experiencia del paciente y su familia como la eficacia del proceso asistencial.

Con esta iniciativa, el hospital jiennense se sitúa entre los centros que incorporan la accesibilidad cognitiva y sensorial en su práctica clínica habitual.