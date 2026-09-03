Ayuntamiento de Granada reclama al Consorcio de Seguros acelerar las indemnizaciones a los afectados por los seísmos

Archivo - El portavoz del equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Granada, Jorge Saavedra, y el concejal de Urbanismo, Obras Públicas y Licencias, Enrique Catalina, en una imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA - Archivo

GRANADA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada ha mantenido este jueves una reunión de trabajo con responsables del Consorcio de Compensación de Seguros, dependiente del Gobierno de España, para avanzar en la coordinación de la respuesta a las personas afectadas por la serie sísmica y reclamar nuevos mecanismos que permitan acelerar la tramitación de los expedientes, las indemnizaciones y la atención directa a los vecinos.

Por parte del Consistorio han participado en el encuentro el primer teniente de alcalde, Jorge Saavedra; la concejala de Seguridad Ciudadana, Ana Agudo; el concejal de Urbanismo, Enrique Catalina; y el coordinador de la Oficina de Información y Asesoramiento y coordinador de Políticas Sociales del Ayuntamiento de Granada, Pablo Luque.

Durante la reunión, el Ayuntamiento ha solicitado al Consorcio que priorice la tramitación de los expedientes correspondientes a los edificios que presentan mayores daños y que se establezca un contacto directo entre ambas instituciones para poder identificar y trasladar aquellos casos que, por su situación, requieran una atención preferente.

Saavedra ha señalado que, hasta el momento, el Consorcio ha abonado 144.000 euros en indemnizaciones, una cantidad ante la que ha considerado necesario incrementar significativamente el ritmo de resolución y pago. "Tenemos que avanzar mucho más rápido. Detrás de cada expediente hay una familia, una vivienda o una actividad económica que necesita una respuesta y debemos conseguir que las indemnizaciones lleguen cuanto antes", ha afirmado.

En este sentido, el Ayuntamiento de Granada ha planteado disponer de un informe semanal con los expedientes tramitados y los pagos realizados, así como habilitar un teléfono o canal directo de consulta para la Oficina de Información y Asesoramiento del Centro Cívico Zaidín que permita resolver con mayor agilidad las dudas y situaciones concretas planteadas por los afectados. El equipo del Consorcio ha ofrecido facilitarlo telefónicamente y vía correo electrónico.

Asimismo, se ha solicitado que un técnico habilitado del Consorcio pueda prestar atención presencial en la Oficina y el Ayuntamiento ha ofrecido las instalaciones del Centro Cívico Zaidín para organizar sesiones informativas grupales en las que los vecinos puedan resolver directamente sus dudas sobre reclamaciones, peritaciones, documentación, plazos e indemnizaciones.

DECLARACIÓN DE ZONA AFECTADA GRAVEMENTE

El primer teniente de alcalde ha vuelto a reclamar al Gobierno de España que agilice la declaración de Granada como zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, un paso necesario para poder activar las ayudas estatales vinculadas a esta situación y que resulta especialmente importante para aquellas familias afectadas que no disponían de una póliza de seguro y, por tanto, no pueden acceder a las indemnizaciones del Consorcio.

"Mientras esa declaración no llegue, hay familias que no pueden acceder a las ayudas que necesitan. Nos preocupan especialmente aquellas que han sufrido daños y no tenían una póliza de seguros. No podemos permitir que sean precisamente las personas que pueden encontrarse en una situación de mayor vulnerabilidad las que tengan que esperar más", ha afirmado Saavedra.

El Ayuntamiento reiterado además que la declaración debe tener en cuenta las características específicas de Granada capital y la realidad de los daños provocados por la serie sísmica en la ciudad, de manera que las medidas que se activen permitan dar cobertura al mayor número posible de necesidades.

Saavedra ha recordado que el Ayuntamiento está actuando "con la máxima celeridad y utilizando todos los instrumentos que tiene a su alcance dentro de sus competencias" desde el comienzo de la serie sísmica.

"El Ayuntamiento está haciendo su parte y actuando con la máxima rapidez dentro de sus competencias. Hemos puesto recursos, técnicos y servicios a disposición de los afectados desde el primer momento. Por eso exigimos al Gobierno de España la misma celeridad y que la declaración se produzca cuanto antes para que podamos disponer de todos los instrumentos y ayudas necesarios para responder a quienes han sufrido las consecuencias de los terremotos", ha concluido Saavedra.