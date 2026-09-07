Ceuta y la crisis migratoria, en directo: última hora con Marruecos y derivadas políticas y policiales

Europa Press Nacional
Actualizado: lunes, 7 septiembre 2026 9:11
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MADRID 7 (EUROPA PRESS)

   El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y doce dirigentes autonómicos del partido arroparán este lunes al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, durante un desayuno informativo en Madrid, un día antes de que el dirigente ceutí viaje a Bruselas para abordar con responsables de las instituciones europeas la situación de la ciudad autónoma, según han informado fuentes de la formación.

   Feijóo será el encargado de presentar a Vivas a partir de las 9.00 horas en una conferencia a la que asistirán el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno; la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda; el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras; el presidente de la Generalitat Valencia, Juanfran Pérez Llorca; y el presidente de Melilla, Juan José Imbroda

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La entrada masiva de migrantes en Ceuta de finales de julio ha puesto de manifiesto el particular encaje que tiene este territorio, al igual que Melilla, en la Unión Europea y ha llevado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a anunciar una serie de medidas para dejar claro que ambas ciudades autónomas, pese a encontrarse enclavadas en el norte de África, son territorio europeo.

Feijóo y doce dirigentes autonómicos del PP arroparán este lunes a Vivas en Madrid antes de su viaje a Bruselas

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y doce dirigentes autonómicos del partido arroparán este lunes al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, durante un desayuno informativo en Madrid, un día antes de que el dirigente ceutí viaje a Bruselas para abordar con responsables de las instituciones europeas la situación de la ciudad autónoma, según han informado fuentes de la formación.

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