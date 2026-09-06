La Xunta carga contra Abel Caballero por "presentar como un gesto de generosidad" el abastecimiento a Baiona

Archivo - Embalse de Eiras entre Fornelos de Montes y Ponte Caldelas, a 8 de julio de 2026, en Pontevedra, Galicia (España). - Adrián Irago - Europa Press - Archivo

VIGO, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático ha reprendido al alcalde de Vigo, Abel Caballero, por referirse a la decisión de suministrar agua a Baiona desde este lunes "como si fuese una donación o un acto de caridad". "No se puede presentar como un gesto de generosidad aquello que forma parte de la obligación de garantizar el abastecimiento", ha criticado.

El Ayuntamiento de Vigo comunicó el sábado que atendería el llamamiento que ese mismo día le hizo Baiona ante sus dificultades de abastecimiento. Acompañó el anuncio de nuevos críticas al departamento de Ángeles Vázquez, a quien acusó de operar bajo la "inacción inabsoluta" ante la situación hídrica del área metropolitana.

"El alcalde de Vigo debería dejar de hablar del agua como si fuera propiedad de Abel Caballero. El agua es un bien público y su gestión tiene que estar siempre al servicio del interés general y, especialmente, de la garantía del abastecimiento a la población", ha censurado la Xunta este domingo.

Medio Ambiente incide en que el propio plan municipal ante sequías de Vigo reconoce que sus sistema de abastecimiento está interrelacionado con otros municipios y recoge que puede aportar agua a Baiona en caso de ser necesario. "Lo que se presenta como si fuese una concesión graciosa del alcalde de Vigo es en realidad un acuerdo de cooperación entre los diferentes ayuntamientos implicados", añade.

También difiere a nivel técnico en la versión difundida por el Ayuntamiento sobre cómo funcionará el envío de agua. El consistorio local dijo que el agua se bombearía de Eiras a la presa de Zamáns para suministrársela a Baiona a través de Nigrán.

Sin embargo, la Xunta parte de que Eiras y Zamáns son dos sistemas distintos, aunque interconectados, y que el agua de Eiras se lleva a través del bombeo de Macal hasta la depuradora de Valladores para abastecer Vigo. También contempla que, en situaciones de escasez, se puede reducir o cortar la aportación de Zamáns a Valladares para que el agua almacenada en el embalse quede disponible para la toma de Nigrán, que parte directamente de Zamáns.

Por tanto, insiste en que "no se trata de llevar agua de Eiras a Zamáns para después trasladarla a Baiona", sino de utilizar el agua de Eiras para abastecer Vigo y liberar así la de Zamáns para Nigrán y Baiona, según resume.

PLANIFICACIÓN SUPRAMUNICIPAL

De este modo, la Consellería defiende que, para evitar situaciones de este tipo, el área "necesita" una planificación supramunicipal de abastecimiento en lugar de una "sucesión de acuerdos puntuales entre alcaldes" cuando surge un problema. Para ello sugiere fórmulas como un consorcio o una mancomunidad que permitan gestionar los recursos "de manera coordinada, solidaria y eficiente".

"Ante una situación de escasez de agua, lo que se espera de los responsables públicos no es que se apropien políticamente de un recurso público, sino que colaboren para garantizar que ningún vecino se quede sin agua", zanja, trasladando su compromiso para trabajar hacia ese objetivo.