Heridas dos personas, una de ellas potencialmente grave, tras el aparatoso accidente de un VTC en Madrid

Archivo - Ambulancia de Samur Protección Civil. Imagen de archivo - EMERGENCIAS MADRID - Archivo

MADRID 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un conductor de un vehículo de transporte con conductor (VTC), de 42 años, y la pasajera del mismo han resultado heridos, en la madrugada de este lunes, por causa de un aparatoso accidente debido al cual el primero ha tenido que ser rescatado, mientras que la segunda presenta contusiones.

El siniestro de tráfico, en el cual no parece que haya intervenido otro vehículo, según ha informado a Europa Press Emergencias Madrid, se ha producido a las 4.00 horas en la avenida de Andalucía con la Avenida de los Poblados, a la altura del distrito de Usera.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado efectivos del SAMUR-Protección Civil, quienes tras estabilizar al conductor lo han trasladado al Hospital 12 de Octubre como "potencialmente grave", presentando una posible fractura de pelvis, una herida en la mano y un traumatismo craneoencefálico leve.

Del mismo modo, ha sido atendida la pasajera, quien presentaba contusiones y también ha sido trasladada a un centro hospitalario para ser atendida.

Asimismo, se han trasladado al lugar del accidente miembros del cuerpo de Bomberos, que también han asegurado el vehículo, y la Policía Municipal de Madrid, que ha realizado el atestado.