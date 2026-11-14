El Ayuntamiento de Granada refuerza la limpieza de hojas ante el viento y la bajada de temperaturas de esta semana

Archivo - La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha presentado novedades en el servicio de limpieza. - AYUNTAMIENTO - Archivo

GRANADA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada ha reforzado esta semana la campaña especial de recogida de hojas para intensificar los trabajos en los distintos barrios de la ciudad, coincidiendo con el importante aumento de la caída de hojas registrado durante estos últimos días como consecuencia del descenso de las temperaturas y del viento registrado.

Según ha informado el Consistorio en una nota, este incremento de hojas en la ciudad ha provocado la activación de la segunda fase de refuerzo del dispositivo, dentro de una campaña especial que comenzó el pasado 15 de octubre, habiéndose realizado ya hasta la fecha un total de 152 actuaciones de limpieza en los distintos distritos de la ciudad, todo ello en una campaña que se ha diseñado de manera progresiva para adaptar los medios humanos y mecánicos a la evolución de la caída de la hoja.

En su inicio, los trabajos se centraron prioritariamente en reforzar los servicios ordinarios de barrido mixto para hacer frente al pico de caída de las especies arbóreas como las Melias.

El dispositivo se ha intensificado desde el lunes dando un nuevo paso tras la reorganización de medios del servicio de la mañana, con la incorporación de dos nuevas barredoras de calzada y otras dos baldeadoras de acera que pasarán a funcionar como dos barredoras de acera adicionales.

Además, el Ayuntamieto ha destacado que este refuerzo se suma al realizado a finales de octubre en el servicio nocturno, cuando se reorganizaron los medios disponibles para incorporar tres barredoras de calzada adicionales.

La concejal de Limpieza del Ayuntamiento de Granada, Ana Sánchez, ha subrayado que "el nuevo modelo de limpieza nos permite adaptar los medios a la realidad de cada momento y reforzarlos cuando las condiciones lo exigen, mejorando la capacidad de respuesta para retirar las hojas con mayor rapidez".

Con esta reorganización, la campaña contará diariamente con 27 barredoras mecánicas operativas, que prestarán servicio seis días a la semana. De ellas, 13 serán barredoras de calzada de 5 metros cúbicos y a ellas se sumarán 14 barredoras de aceras, medios que se irán adaptando progresivamente a las necesidades reales que se produzcan en las calles.

Por ello, el plan contempla una tercera fase de refuerzo, con la próxima activación de un retén específico de personal para realizar trabajos manuales en aquellos espacios donde la maquinaria no puede intervenir, especialmente parques, pavimentos blandos y zonas de difícil acceso.

"El objetivo es actuar con mayor capacidad de respuesta durante las jornadas en las que las condiciones meteorológicas aceleran la caída de las hojas y generan una mayor acumulación en calles y aceras, reforzando así la limpieza y facilitando el tránsito peatonal en los distintos barrios de Granada", ha señalado la edil.

Además, las hojas retiradas reciben un tratamiento diferenciado para favorecer su aprovechamiento ambiental, ya que la biomasa recogida se deposita en cajas abiertas independientes para evitar que se mezcle con otros residuos procedentes de la limpieza viaria y posteriormente se traslada a Ecocentral como fracción orgánica vegetal para su transformación en compost.