El Ayuntamiento de Granada renueva la climatización del Palacio de los Córdova con una inversión de 290.000 euros

Archivo - Fachada del Ayuntamiento de Granada (imagen de archivo). - AYUNTAMIENTO DE GRANADA - Archivo

GRANADA 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada va a ejecutar la remodelación integral de la instalación de climatización del Palacio de los Córdova, una actuación estratégica destinada a "modernizar, hacer más eficiente y sostenible" este emblemático edificio municipal que alberga el Archivo Histórico de la ciudad.

Según ha informado el Consistorio en una nota, la intervención cuenta con un presupuesto base de licitación de 289.832,09 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de cuatro meses, y se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU, dentro del Programa de Renovación Energética en Edificios Municipales del Plan de Sostenibilidad Turística de Granada.

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha destacado que esta actuación permite "seguir modernizando los edificios municipales con criterios de eficiencia y sostenibilidad, reducir el consumo energético y mejorar la calidad de los servicios públicos que prestamos a la ciudad de Granada".

La actuación corresponde a la Actuación 3 del Plan de Sostenibilidad Turística, integrada en la estrategia estatal y autonómica de modernización energética de edificios públicos, y supone "un paso más en el compromiso municipal por reducir consumos, disminuir emisiones y mejorar la calidad y eficiencia de los servicios públicos", ha precisado.

El proyecto responde a la necesidad de sustituir una instalación con más de veinte años de antigüedad. Los equipos actuales funcionan con refrigerante R-22, un gas prohibido por la normativa europea por su impacto ambiental y cuya reposición resulta cada vez más compleja debido a la falta de repuestos.

Esta situación, unida a su menor rendimiento energético, incrementa el consumo eléctrico y dificulta garantizar la estabilidad de las condiciones ambientales del edificio, por lo que su renovación se hace imprescindible, según ha explicado la institución provincial.

Los trabajos contemplan la retirada completa de tres unidades exteriores y más de una veintena de equipos interiores, así como de las redes frigoríficas existentes, con la adecuada gestión de residuos y gases refrigerantes.

Posteriormente, se instalará un nuevo sistema de climatización VRV de alta eficiencia, con refrigerantes más sostenibles, nuevas canalizaciones, redes eléctricas, desagües de condensados y conductos de distribución de aire, junto a un sistema de control y gestión centralizada que permitirá monitorizar el funcionamiento, programar horarios y optimizar consumos.

La actuación incluye también trabajos auxiliares de adecuación de espacios técnicos, impermeabilización de cubiertas, puesta en marcha, legalización reglamentaria de la instalación y formación del personal municipal, garantizando su funcionamiento con todas las garantías técnicas y de seguridad.

Dada la singularidad del inmueble, catalogado con nivel de protección monumental, el proyecto se ha diseñado respetando íntegramente su valor patrimonial. Las nuevas unidades se ubicarán en las mismas localizaciones que las actuales y se aprovecharán las canalizaciones existentes, evitando afecciones a elementos protegidos. Asimismo, los trabajos se planificarán para no interrumpir la actividad habitual del edificio ni el servicio del Archivo Histórico.

En palabras de la alcaldesa, con esta inversión "protegemos nuestro patrimonio documental, mejoramos la eficiencia de las instalaciones municipales y avanzamos hacia una Granada más sostenible y preparada para el futuro, combinando conservación histórica e innovación tecnológica".

Con esta inversión, el Ayuntamiento de Granada refuerza su apuesta por la transición energética, la modernización de los equipamientos municipales y la conservación del patrimonio histórico, integrando eficiencia, sostenibilidad y calidad de servicio.

La actuación permitirá reducir el consumo energético, disminuir el impacto ambiental y ofrecer mejores condiciones de uso para trabajadores y ciudadanía, avanzando hacia una ciudad más sostenible, resiliente y preparada para el futuro.