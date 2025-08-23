El Ayuntamiento de Granada renueva el pavimento de la calle San Matías para mejorar su accesibilidad y seguridad

GRANADA 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada ha comenzado los trabajos de mejora del mantenimiento del pavimento en la calle San Matías, que permanecerá cortada al tráfico rodado a partir de las 08,00 horas de este sábado y hasta las 07,00 horas de este lunes, 1 de septiembre, para acometer su renovación y mejorar la accesibilidad y el tránsito por la vía.

En una nota de prensa, el Consistorio ha informado que la actuación, que se concentra en el tramo comprendido entre la calle Jesús y María y la calle Pavaneras, supondrá la renovación de unos 200 metros cuadrados de pavimento con un presupuesto total de ejecución de 20.330 euros. En paralelo, se acometerán también las obras de ejecución de una nueva línea subterránea de media tensión por parte de la compañía suministradora Endesa.

Según ha explicado el concejal de Mantenimiento y Participación Ciudadana, Francisco Almohalla, "se trata de una intervención que permitirá mejorar notablemente la accesibilidad y la seguridad del firme, que actualmente presenta unas zonas bastante deterioradas, reduciendo así las incidencias y prolongando la vida útil del pavimento en una vía que cuenta con un alto tránsito peatonal y comercial".

Precisamente, y con el objetivo de minimizar las molestias a los vecinos, comerciantes, establecimientos de hostelería y visitantes, los trabajos se desarrollarán hasta el próximo fin de semana aprovechando así la menor densidad de tráfico al ser aún periodo vacacional.

Durante este fin de semana se acometerán los trabajos de demolición del pavimento en mal estado existente para proceder a continuación a la ejecución de la base de hormigón existente de unos 15cm de espesor.

Para concluir, ha detallado Almohalla, se procederá a la reposición del pavimento de adoquín de piedra de Sierra Elvira de 20x20mm y 10mm de espesor, incluyendo el fraguado de las juntas con mortero de cemento que necesitará su correspondiente tiempo de curado antes de la apertura de la vía al tráfico rodado.

Durante los días que dure esta actuación, las líneas de autobús C30, C32 y C35 ajustarán su recorrido por vías alternativas para mantener la conectividad del Centro, con paso por Cuesta del Progreso - Ángel Ganivet - Carrera de la Virgen - Acera del Darro - Reyes Católicos para retomar su itinerario, tal y como ha informado la concejala de Movilidad, Protección Ciudadana, Agenda Urbana, Sostenibilidad y Fondos Next Generation, Ana Agudo.

Igualmente, la línea C5 alterará su recorrido por Reyes Católicos - Sancti Espíritu - Reyes Católicos para retomar su itinerario y se habilitará el paso a través de Reyes Católicos para aquellos residentes de Realejo y Albaicín afectados por el corte de tráfico.

Finalmente, ha indicado que las obras de mejora de la calle San Matías se engloban dentro del plan de actuaciones con las que el Ayuntamiento está renovando el pavimento de aquellas zonas de todos los distritos que presentan algún tipo de deterioro con el objetivo "no solo de mejorar la imagen de la ciudad, sino también de garantizar su accesibilidad y facilitar el tránsito, colaborando en hacer de Granada una ciudad más amable y respetuosa con su entorno".