El Ayuntamiento de Guadix garantiza que el agua es apta para el consumo y desmiente un 'bulo' al respecto

Vista del Ayuntamiento de Guadix - FB AYUNTAMIENTO DE GUADIX

GUADIX (GRANADA), 19 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Guadix (Granada) y Aguas de Guadix han informado de que el agua es apta para el consumo en la ciudad y que es falso un mensaje que circula en una conocida aplicación de mensajería que recomienda no consumir agua de la red de abastecimiento municipal debido a un supuesto aumento de la turbidez.

En un comunicado el Consistorio y la abastecedora trasladan "un mensaje de absoluta tranquilidad a la población" y subrayan que el agua de la red municipal de Guadix "es perfectamente apta para su consumo y puede utilizarse con total normalidad tanto para beber como para la preparación de alimentos y el resto de usos habituales".

"Por tanto, no existe en estos momentos ninguna recomendación ni restricción relacionada con el consumo de agua de la red municipal, y Aguas de Guadix y el Ayuntamiento de Guadix no han emitido ninguna comunicación en este sentido", inciden.

En cuanto al mensaje difundido en la aplicación de mensajería, insisten en que es falso y no procede de ninguna fuente oficial. "Ante la difusión de este tipo de informaciones, Aguas de Guadix y el Ayuntamiento recuerdan la importancia de consultar siempre los canales oficiales antes de compartir cualquier mensaje que pueda generar alarma o preocupación entre la ciudadanía, especialmente cuando afecta a un servicio esencial como el abastecimiento de agua", concluyen.