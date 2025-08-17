El Ayuntamiento de Guadix (Granada) organiza una observación astronómica para jóvenes el próximo viernes

GUADIX (GRANADA), 17 (EUROPA PRESS)

La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Guadix (Granada), representada por Sofía Aparicio, ha informado de que se ha iniciado el plazo de inscripción para una actividad que lleva por título 'Observación astronómica' y que se enmarca en el Programa Municipal 'Jóvenes activos en su comarca'.

Será el próximo viernes, 22 de agosto, en el observatorio astronómico de Gorafe, un lugar "muy singular ubicado en el corazón del Geoparque de Granada, para mirar al cielo con el objetivo de contemplarlo y conocer más sobre las constelaciones", han informado en una nota.

La salida será a las 21.00 horas de la parada de autobuses del Teatro Romano. Según ha explicado la edil de Juventud, "esta actividad se repite cada verano debido a su aceptación y demanda por el público joven" y ha destacado que el encuentro se inicia con una charla introductoria sobre generalidades de astronomía.

Allí se explicará cómo son los objetos que posteriormente se observarán, finalizando con la observación de los objetos celestes más importantes a través de telescopios específicos para ello, ha manifestado.

Pueden inscribirse jóvenes de 14 a 30 años, de lunes a viernes en la oficina de Azimut Sur (Plaza Constitución) en horario de 10.00 a 14.00 horas y de 17.30 a 20.30 horas. Se recuerda que los menores de edad deben aportar una autorización de padre, madre y/o representante legal que deberá adjuntarse a la reclamación.