El Ayuntamiento homenajea a Inés Cuadrado por su 103 cumpleaños dentro del programa 'Cordobeses Centenarios'

Inés Cuadrado, primera en silla de ruedas por la derecha, acompañada de su familia en la celebración de su 103 cumpleaños en el marco del programa 'Cordobeses Centenarios'. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Delegación de Mayores del Ayuntamiento de Córdoba ha acompañado este lunes a Inés Cuadrado en la celebración de su 103 cumpleaños en el marco del programa 'Cordobeses Centenarios', que rinde homenaje a los mayores de la ciudad que alcanzan los cien o más años de vida y que comparte esta fecha tan señalada con ellos y sus familias.

Según ha detallado el Consistorio, Inés nació y creció en Córdoba y es la menor de ocho hermanos. Durante más de un siglo de vida ha sido testigo de grandes acontecimientos y profundos cambios sociales, pero también ha construido una historia personal alrededor de su familia, el trabajo y el cuidado de los suyos.

Durante su vida ha demostrado ser una mujer fuerte, independiente y de carácter, además de una persona honrada y profundamente familiar. Quienes la conocen destacan una sabiduría que nace de la experiencia de muchos años vividos. Su marido, Juan Andrés, también ocupó un lugar esencial en su vida. Su relación es recordada por sus seres queridos con especial emoción y estos la consideran uno de los grandes legados que ambos han dejado a su familia, el ejemplo del amor construido desde el cuidado mutuo y el compañerismo.

A lo largo de estos 103 años, Inés ha tenido que despedirse de todos sus hermanos, además de algunos sobrinos, amigos y personas muy queridas, pero ha conservado sus ganas de vivir y su particular manera de cuidar de quienes tiene cerca. En el último año ha afrontado algunos problemas de salud, pero Inés continúa con su alegría y su fortaleza y afronta este nuevo momento acompañada por los suyos.

Para la teniente de alcalde y delegada de Mayores, Eva Contador, "llegar a los 103 años es mucho más que alcanzar una cifra, es haber construido una historia llena de recuerdos, personas y experiencias que merecen ser reconocidas". Por eso, ha recalcado "el valor de compartir estos cumpleaños con las familias, porque detrás de cada centenario hay una historia única y un legado que merece ser escuchado".

Contador ha añadido que "Inés representa a toda una generación de cordobeses que ha tenido que superar momentos difíciles y que, con su esfuerzo y su manera de entender la vida, ha contribuido a construir la ciudad que hoy conocemos".