La Junta adjudica la obra del nuevo centro de salud Virgen de la Oliva de Vejer (Cádiz)

Antonio Sanz en rueda de prensa. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha anunciado la adjudicación definitiva de las obras para la construcción del nuevo centro de salud Virgen de la Oliva de Vejer de la Frontera (Cádiz). La adjudicataria de la obra, que se ejecutará a través del Servicio Andaluz de Salud (SAS), es la empresa Seranco S.A. por un importe de 7.797.724 euros, IVA incluido, y con un plazo de ejecución de 16 meses.

En una nota, ha señalado que con la adjudicación definitiva se pone fin a la fase burocrática, lo que permitirá que en los próximos días se firme el contrato con la empresa. "A partir de ahí, la adjudicataria tendrá un plazo máximo de un mes para iniciar la construcción del nuevo centro de salud, respondiendo así a una larga demanda histórica del municipio", ha explicado el consejero de Sanidad.

Las obras de construcción del nuevo edificio se llevarán a cabo después de que el anterior inmueble que albergaba el centro de salud fuese demolido por sus diversas patologías. Por ello, actualmente parte del servicio se está prestando en un edificio provisional y el resto en el Hospital La Janda de Vejer.

El nuevo centro de salud, que atenderá a una población de 13.117 habitantes, ofrecerá a los usuarios "unas instalaciones modernas, accesibles, confortables y con tecnología sanitaria superior a la del antiguo centro, lo que supondrá un importante avance en la prestación del servicio sanitario a los ciudadanos", ha valorado Antonio Sanz.

Según ha indicado, el inmueble ocupará un total de 2.701 metros cuadrados construidos en dos plantas sobre rasante y tendrá 14 consultas, más otras dos polivalentes y tres de Pediatría. Además, contará con módulo de lactancia, cirugía menor, gabinete odontológico, salas de educación sanitaria, consulta y sala de fisioterapia, sala de radiodiagnóstico, tres consultas de urgencias y salas de emergencias, curas y tratamientos. Completan el nuevo centro consultas de Trabajo Social, Enfermería Comunitaria y Salud Pública.