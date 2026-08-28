El Ayuntamiento impulsa el plan de regeneración urbana 'Vive Zaidín' para recuperar el barrio tras lo seísmos

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, junto a bomberos durante las actuaciones a consecuencia de los terremotos de mediados de agosto de 2026 en Granada y su área metropolitana.- AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada va impulsar un plan de regeneración urbana denominado 'Vive Zaidín' con el que el Consistorio pretende la recuperación de la zona de la capital más afectada por la serie sísmica de Alhendín de la mano de otras administraciones públicas y también de la iniciativa privada. Además, el Consistorio va a destinar un millón de euros a obras prioritarias y urgentes en centros escolares y edificios municipales de la capital.

Así lo ha anunciado este viernes la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, tras la celebración de la primera Junta de Gobierno Local tras el periodo vacacional, que se ha convocado para aprobar en esta misma jornada en un pleno extraordinario urgente algunas de estas medidas en torno a la recuperación de la ciudad tras el episodio sísmico.

Al principio de su intervención, la regidora se ha referido a la aportación extraordinaria de un millón de euros, y ha señalado que el 50% de esa cantidad se destinará a actuaciones prioritarias y urgentes en los centros escolares afectados, un total de 38 y cuatro escuelas infantiles. Carazo ha recordado que ninguno de esos centros presenta daños estructurales, pero si otro tipo de afectaciones cuya reparación se acometerá de forma urgente debido al inminente arranque del curso escolar.

El otro 50% se destinará a las actuaciones en los edificios municipales. Todos ellos ya han sido revisados y no presentan daños estructurales, si bien se acometerán reparaciones menores necesarias "dando prioridad a los que prestan servicios esenciales s los ciudadanos", ha puntualizado la alcaldesa.

Marifrán Carazo ha expuesto que este millón de euros para obras en centros escolares y en edificios municipales se suma a las ayudas municipales ya informadas y concretadas en una bonificación del 95% del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) para quienes afronten la reparación de daños en sus viviendas ocasionados por los terremotos.

"Estamos hablando que el Ayuntamiento lo que va a aportar a las familias dejando de ingresar con motivo del ICIO y de las obras que se van a desarrollar, pues son dos millones de euros", ha expuesto la alcaldesa.

LA ALCALDESA PIDE CELERIDAD AL CONSORCIO DE COMPENSACIÓN

En este punto de su intervención, la regidora ha explicado que le ha pedido al vicepresidente y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, durante su reciente visita a Granada, que se agilice la tramitación de los expedientes por los daños ocasionados por los terremotos ante el Consorcio de Compensación de Seguros.

"Hoy la recuperación de la normalidad y la tranquilidad de las familias es que esos expedientes se resuelvan y se hagan lo antes posible. Consideramos que es un trabajo ingente, que se necesita multiplicar los peritajes y las responsables de los mismos para poder concluir cuanto antes la resolución de estos expedientes. Yo creo que esta es la primera prioridad y así se lo trasladamos todos los alcaldes en la reunión al ministro", ha dicho.

Carazo también ha pedido que en esa tramitación se dé prioridad a aquellas familias que sus casas encuentran en peores condiciones, a la vez que ha hecho hincapié en recordar que ninguna sufre daños estructurales severos.

VIVE ZAIDÍN

La alcaldesa de Granada ha anunciado en su intervención que desde esta jornada se comienza a trabajar desde el Área de Urbanismo en el plan 'Vive Zaidín' para plantear una zona de regeneración urbana "que va a afectar a todos esos edificios que han sufrido mayores daños, no estructurales detectados hasta el momento".

En este punto, ha apelado a la colaboración institucional, y se ha referido expresamente a la coordinación de la mano de la junta de Andalucía, de la mano del Estado y de la mano de la iniciativa privada. "Tenemos que afrontrar esta área de regeneración con la estela que nos ha dejado Santa Adela como referencia", ha apostillado.

La alcaldesa ha recordado su tarea como exconsejera de Fomento de la Junta cuando aprobó la tercera fase de la regeneración de Santa Adela. "Conozco el camino y por tanto me voy a volcar para recuperar el Zaidín y para preparar y adaptar también para el futuro esos edificios que más lo necesitan. Pero repito, buscando la ayuda y la colaboración de todos".

Tras señalar que la Diputación "ya ha movido ficha", ha añadido que la Junta y el Estado "tienen que seguir aportando" para la recuperación de la normalidad.

Carazo ha puesto en valor que ya se han revisado y evaluado 706 viviendas en la ciudad, y ha destacado las iniciativas de información y atención a la ciudadanía puestas en marchas por el Consistorio en el marco del episodio sísmico. También ha recordado la ambiciosa campaña de imagen anunciada este pasado jueves por la Agencia Granada Global integrada por el Ayuntamiento, la Diputación, la UGR y Cámara Granada.