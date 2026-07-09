El Ayuntamiento insta a la Junta a declarar BIC los cines de verano, tras pedirle que los compre

Miguel Castellano, durante su toma de posesión, en el Pleno muncipal, como nuevo edil de Vox, en sustitución de la ahora nueva parlamentaria andaluza de Vox, Paula Badanelli. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado este jueves, sin votos en contra, en concreto con los votos a favor el gobierno municipal del PP y del grupo de Vox, y la abstención de los grupos de PSOE y Hacemos Córdoba, una enmienda de sustitución conjunta de PP y Vox a una moción previa del propio PP, sobre los cines de verano de la ciudad, respecto a los que se ha acordado instar a la Junta de Andalucía a declararlos Bien de Interés Cultural (BIC), tras haberle pedido previamente por carta el alcalde, José María Bellido, que los compre

Así ha ocurrido, después de ser rechazadas, con los votos en contra de PP y Vox y el voto favorable de PSOE y Hacemos, las mociones sobre los cines de verano presentadas por estos últimos grupos en las que reclamaban que se instara a la Junta a su declaración como BIC, tal y como acordó ya por unanimidad el Pleno en 2023, que el Ayuntamiento declarase de interés público su actividad de proyección cinematográfica y refugio climático, y que se hiciera cargo el Consistorio de desarrollar dicha actividad.

Sin embargo, en el Pleno, ante el que ha intervenido la antropóloga Mónica Alonso, en nombre de los colectivos y asociaciones que defienden la continuidad de los cines, se ha aprobado la ya mencionada enmienda de sustitución de PP y Vox, cuyos puntos de acuerdo incluyen el "reconocer el interés urbano, ambiental, climático, cultural, histórico y social de los antiguos cines de verano situados en el casco histórico de Córdoba, como espacios singulares de difícil sustitución y con capacidad para configurarse como islas verdes y refugios climáticos urbanos de proximidad".

También se insta, por un lado, al gobierno municipal "a elaborar un inventario y diagnóstico técnico de los antiguos cines de verano y recintos históricos al aire libre del casco histórico", y por otro "al equipo redactor del PGOM a estudiar la incorporación de los antiguos cines de verano dentro de una estrategia específica de espacios libres históricos, islas verdes y refugios climáticos de interés cultural y ambiental, integrada en el modelo de ciudad y en la infraestructura verde municipal".

Igualmente, el acuerdo plenario prevé "establecer que la actividad de cine de verano, cuando resulte posible, podrá mantenerse o recuperarse como uso cultural compatible, estacional y complementario, junto con otras actividades de interés general, tales como teatro, música, exposiciones, actividades vecinales, programación educativa, deporte ligero, acciones sociales y eventos culturales".

En este sentido, también se ha aprobado "instar al gobierno municipal a impulsar, a corto plazo, fórmulas de diálogo y colaboración con propietarios, entidades culturales, asociaciones vecinales y posibles gestores, con el objetivo de evitar el abandono de los recintos y explorar soluciones de conservación, cesión, alquiler, compra, programación pública o gestión compartida. Estas actuaciones deberán realizarse sin asumir la garantía de rentabilidad de actividades empresariales privadas, ni sustituir la responsabilidad propia de sus titulares en la gestión de negocios privados".

EXHUMACIÓN DE FOSAS

Por otro lado, el Pleno ha aprobado, con los votos a favor del gobierno local del PP y en contra de la oposición (PSOE, Hacemos y Vox), una enmienda a la totalidad del PP a la moción previamente presentada por el PSOE y respaldada por Hacemos, sobre el protocolo para las exhumaciones de fosas en los cementerios de Córdoba, y en la que los socialistas pedían instar a la Junta y a la Diputación a "la firma inmediata del convenio con el Ayuntamiento, que dé cobertura a los cuatro años comprometidos para las exhumaciones en los cementerios de San Rafael y de La Salud de Córdoba".

Sin embargo, el Pleno ha aprobado la mencionada enmienda, que recoge entre sus acuerdos el "agilizar el expediente de contratación 2026/102, que ya se está tramitando por vía de urgencia, para la exhumación, preservación, y custodia de restos óseos y muestras biológicas de las fosas comunes del Cementerio de Nuestra Señora de la Salud de Córdoba".

También se ha aprobado "firmar a la mayor brevedad posible" un convenio entre el Ayuntamiento y la Diputación para la continuación de los trabajos de exhumación, preservación, y custodia de restos óseos y muestras biológicas de las fosas comunes de los cementerios de Nuestra Señora de la Salud de Córdoba y de San Rafael, según el informe técnico aportado por la empresa Themis".

Además, "una vez se constituya el nuevo Gobierno de la Junta de Andalucía", se ha aprobado "iniciar contactos para acordar, si lo estiman conveniente, su incorporación al nuevo convenio", e "incluir en el nuevo convenio todos las actuaciones que no fueron contempladas, como gastos financiables, relacionadas con la oficina de atención a las víctimas, campañas divulgativas, etcétera".

ELECCIONES GENERALES

Al margen de esto, el Pleno ha aprobado, con los votos a favor del gobierno local del PP y de Vox, y el voto en contra de PSOE y Hacemos Córdoba, una moción del PP para urgir al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, "a proponer la disolución de las Cortes Generales y convocar elecciones generales", y ello tras censurar "la anomalía que implica" no haber tramitado en toda la legislatura Presupuestos Generales del Estado (PGE) ni haber celebrado "un Debate del Estado de la Nación en el Congreso".

Junto a ello, el Pleno constata en este acuerdo "el bloqueo político en el que se ha instalado la actual legislatura", sin PGE aprobados y con la aprobación del "menor número de iniciativas legislativas en 33 meses de todas las legislaturas" en democracia, manifestando también el Pleno "la necesidad de que el Gobierno y su presidente asuman la responsabilidad política necesaria por los múltiples casos de presunta corrupción que se han producido en relación con sus actividades y las del PSOE", con implicación de "los dos secretarios de organización del PSOE designados por Pedro Sánchez y de numerosos altos cargos del Gobierno, incluyendo al ex ministro de Transportes".

De igual forma, el Pleno insta al Gobierno de España "a depurar responsabilidades en relación con la operación que presuntamente implica a altos cargos y ex altos cargos del Gobierno en actuaciones financiadas por el PSOE para entorpecer las investigaciones judiciales y policiales que afectan al Gobierno, al PSOE y al entorno familiar del presidente Sánchez".

MAYORES Y NUEVO EDIL

Por otro lado, se ha aprobado por unanimidad una moción conjunta de los cuatro grupos municipales, inicialmente planteada por Vox, "en defensa de los derechos de los mayores y contra el maltrato y abuso", habiéndose adoptado los acuerdos de manifestar la "repulsa" del Pleno "a cualquier forma de maltrato, abuso y abandono hacia los mayores, llamando a la conciencia de todos para erradicar esta injusticia", comprometiéndose "con el futuro" de los mayores, "utilizando cuantos recursos sean necesarios para asegurarles una vida digna".

También se insta a la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) "a cumplir el acuerdo plenario por el que se estipuló dedicar una calle, plaza o avenida en homenaje" a los mayores, "en la que se instalará un monumento homenaje a los mismos" y, por último, se ha acordado "conmemorar el 'Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez' cada 15 de junio".

Por otro lado, en esta sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Córdoba correspondiente al presente mes de julio ha tenido lugar la toma de posesión de Miguel Castellano como nuevo concejal de Vox, en sustitución de la ahora nueva parlamentaria andaluza por Córdoba de esta misma formación, Paula Badanelli, a quien, en su anterior condición de portavoz del grupo municipal de Vox, ha sustituido la edil Marta León, de cuya designación, como nueva portavoz, ha tomado conocimiento este jueves el Pleno.