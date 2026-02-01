El Ayuntamiento de Jaén abre el plazo de inscripción para dos nuevos cursos de peluquería y estética del programa Atenea

El concejal de Empleo y presidente del Imefe, Luis García Millán. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

El Ayuntamiento de Jaén, a través del Instituto Municipal de Empleo y Formación Empresarial (Imefe), ha abierto hasta el próximo 20 de febrero el plazo de inscripción para dos nuevas acciones formativas: Servicios Auxiliares de Peluquería y Servicios Auxiliares de Estética. Ambos cursos se enmarcan en el programa Atenea, un proyecto de formación para el empleo impulsado por el Imefe dentro de la convocatoria del Programa de Empleo, Educación, Formación y Economía Social (Efeso).

Según ha informado el Consistorio en una nota, las dos acciones formativas se impartirán en la escuela de peluquería y estética 'Nekkar', situada en la avenida de Madrid, número 8, y tienen previsto su inicio el 10 de marzo, en horario de mañana. Están dirigidas a personas desempleadas de Jaén capital y municipios limítrofes, con especial atención a aquellos colectivos que se encuentran más alejados del mercado laboral.

El concejal de Empleo y presidente del Imefe, Luis García Millán, ha animado a la ciudadanía a inscribirse en estos cursos, destacando que "se trata de formaciones con una alta empleabilidad, ya que el sector de la peluquería y la estética presenta una demanda constante de profesionales".

En este sentido, ha subrayado que desde el Imefe "seguimos apostando por una formación práctica y accesible que facilite la inserción laboral de las personas desempleadas". Para participar en estas acciones formativas no se requiere titulación específica ni experiencia laboral previa. Ambos itinerarios conducen a la obtención de un Certificado de Profesionalidad.

Al respcto, la Administración local ha explicado que el curso de Servicios Auxiliares de Peluquería cuenta con una duración total de 349 horas, mientras que el de Servicios Auxiliares de Estética tiene una duración de 379 horas.

De otro lado, el Imefe también mantiene abierto hasta el 17 de febrero este curso conducente a la obtención de un Certificado de Profesionalidad y dirigido, principalmente, a personas desempelados de larga duración, mayores de 45 años (especialmente mujeres), personas con discapacidad, extranjeros y personas en situación vulnerable o con riesgo de exclusión social.

Dicho curso se impartirá en horario de mañana de marzo a julio de 2026 en Intelec Ingeniería Energética, empresa referente en soluciones energéticas integrales, sostenibles y eficientes ubicada en la calle Escañuela del Polígono Industrial de Los Olivares.

Las solicitudes se pueden presentar tanto en esta dirección como en la sede del Imefe en la calle San Andrés o bien a través de la página web https://imefe.aytojaen.es/.