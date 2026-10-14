El Ayuntamiento de Jaén aumenta la presencia de Policía Local para evitar los robos de cableado del alumbrado público

Trabajos de reposición del cableado en el barrio del Bulevar - AYUNTAMIENTO JAÉN

JAÉN 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén ha anunciado el aumento de la presencia de efectivos de la Policía Local en las zonas del barrio del Bulevar afectadas en los últimos días por robos de cableado del alumbrado público.

Concretamente, la presencia policial se reforzará en el entorno de la avenida Federico Mayor Zaragoza y la calle Juan Eslava Galán, con el objetivo de reforzar la vigilancia y prevenir nuevos incidentes.

El concejal de Mantenimiento Urbano, Javier Padorno, ha indicado de que la empresa concesionaria del servicio de alumbrado público, Indra, ya está trabajando en la reposición del cableado sustraído para restablecer el suministro eléctrico y recuperar la iluminación de las zonas afectadas lo antes posible.

Asimismo, la empresa ha presentado la correspondiente denuncia ante la Policía Nacional para poner los hechos en conocimiento de las autoridades competentes y facilitar las actuaciones de investigación que puedan derivarse de estos robos.

Desde el Ayuntamiento se hace un llamamiento a la colaboración ciudadana y se solicita a los vecinos que, si observan movimientos sospechosos o presencian algún robo de cableado, lo comuniquen a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para así poder esclarecer los hechos, identificar a los responsables, y evitar que se repitan este tipo de actos.

El Consistorio recuerda que la sustracción de cableado del alumbrado público no solo ocasiona daños en las instalaciones municipales y obliga a realizar trabajos extraordinarios de reparación, sino que también deja sin iluminación a calles y espacios públicos, con las molestias y los problemas de seguridad que esto puede generar para los residentes.

Ayuntamiento mantiene la coordinación entre los servicios municipales, la empresa concesionaria y la Policía Local para atender las incidencias y recuperar la normalidad en las zonas afectadas "a la mayor brevedad posible".