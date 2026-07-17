El Ayuntamiento de Jaén autoriza a la hostelería a instalar pantallas en el exterior para seguir la final del Mundial

Archivo - Terrazas de establecimientos hosteleros en la plaza Deán Mazas/Archivo - AYUNTAMIENTO DE JAÉN - Archivo

JAÉN 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén ha autorizado, con carácter excepcional, que los establecimientos de hostelería de la ciudad instalen aparatos de televisión o pantallas en exterior y terrazas para la retransmisión en directo de la final de la Copa del Mundo que disputará este domingo la Selección Española de Fútbol.

El alcalde de Jaén, Julio Millán, ha firmado un bando que establece que esta autorización estará vigente exclusivamente durante la jornada del próximo domingo, con el objetivo de facilitar que la ciudadanía pueda seguir el encuentro en la calle y respaldar la actividad económica del sector hostelero.

De acuerdo con la disposición de Alcaldía, los establecimientos que se acojan a esta medida deberán respetar en todo momento las condiciones de seguridad, accesibilidad y convivencia ciudadana, así como el resto de la normativa aplicable. Las instalaciones tampoco podrán suponer un riesgo para las personas, dificultar el tránsito ni alterar el normal uso de la vía pública.

"Invito a todos los jiennenses a vivir esta jornada con entusiasmo, civismo y responsabilidad, haciendo de este domingo una auténtica fiesta del deporte y de la convivencia", señala el alcalde en el bando.

"Que las calles, plazas y establecimientos de nuestra ciudad vuelvan a convertirse en espacios de encuentro para animar juntos a España y demostrar, una vez más, que Jaén sabe celebrar los grandes acontecimientos desde el respeto, la convivencia y el orgullo de compartir los momentos que nos unen", concluye el bando de Alcaldía.