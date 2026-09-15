El Ayuntamiento de Jaén centrará la Semana de la Movilidad en la concienciación escolar y hábitos saludables

Presentación de la programación del Ayuntamiento con motivo de la Semana Europea de la Movilidad. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén ha presentado este martes la programación de actividades con motivo de la Semana Europea de la Movilidad, orientadas a la concienciación escolar y a fomentar hábitos de transporte sostenibles.

Así lo ha indicado el alcalde, Julio Millán, que ha dado a conocer este programa junto con la concejala de Policía Local y Transportes, María del Carmen Angulo; el intendente jefe de Policía Local, Luis Ojeda, y Jesús Chica, jefe de ventas de Hyundai Jaén.

"Este año, afrontamos una Semana Europea de la Movilidad en el marco de una ciudad que experimentará cambios importantes para Jaén y que anticipan un avance hacia un modelo nuevo de ciudad en el que todos y todas tenemos que estar comprometidos", ha dicho el regidor.

En ese sentido, ha destacado que "la pedagogía en materia educativa comienza desde edades tempranas y el Ayuntamiento ha diseñado un programa completo para que desde bien pequeños nuestros niños y niñas sean los ciudadanos del mañana con hábitos sostenibles en materia de movilidad".

"Desde el Ayuntamiento de Jaén hemos trabajado en esa dirección en estos últimos dos mandatos y ahora estamos recogiendo esos frutos", ha apuntado el alcalde.

Por su parte, Angulo ha explicado que esta edición, prevista del 16 al 22 de septiembre, "combina puntos informativos sobre el uso y ventajas de las tarjetas de transporte con una gran jornada central que concentrará sus actividades el día 18 en el parque de la Concordia.

El evento principal, organizado por el Parque Infantil de Tráfico en coordinación con el área de Seguridad Ciudadana y Participación Ciudadana, reunirá a unos 300 escolares de Infantil y de primero a cuarto de Primaria pertenecientes a cinco colegios de la capital.

La concejala ha detallado que todos los centros escolares participantes acudirán a pie hasta el Parque de la Concordia. "Una medida deliberada con la que se pretende inculcar e incentivar los desplazamientos peatonales tanto en el trayecto diario a las aulas como en las actividades cotidianas de los niños", ha comentado.

Durante esa jornada del día 18, en horario de 10,00 a 13,30 horas, se instalará un circuito práctico de seguridad vial que simulará la movilidad urbana e integrará de manera específica formación sobre la interacción con el tranvía.

Además, ha aludido a la idoneidad de la ubicación elegida, "ya que permite a los escolares vislumbrar el paso del tranvía e interiorizar pautas de prevención vial, especialmente necesarias para aquellos alumnos que deben cruzar las vías en sus itinerarios escolares habituales". Al finalizar el circuito, cada centro recibirá un diploma acreditativo y el alumnado su correspondiente carné infantil.

Las actividades se completarán con la representación del cuento adaptado 'Caperucita camina sola' para transmitir nociones de movilidad segura de forma amena, demostraciones de Protección Civil y la exposición de vehículos de intervención de Bomberos y de la flota híbrida y eléctrica de la Policía Local. Con ello se busca que los menores conozcan cómo actúan los cuerpos de seguridad ante posibles emergencias de tráfico o atropellos.

La edil ha agradecido también la colaboración de Hyundai, firma que expondrá vehículos eléctricos y que este año incorpora al Parque Infantil de Tráfico una bicicleta y varios patinetes no eléctricos para la formación continua de los escolares, sumándose a la labor pedagógica sobre el uso responsable de los vehículos de movilidad personal que se realiza con los institutos.