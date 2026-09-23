La Junta reforzará la atención urgente extrahospitalaria en Ubrique (Cádiz) desde el 1 de octubre

Archivo - Vista panorámica de Ubrique. - AYTO DE UBRIQUE - Archivo

CÁDIZ 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Área Sanitaria de Jerez, Costa Noroeste y Sierra de Cádiz, del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, pondrá en marcha a partir del próximo 1 de octubre un nuevo modelo de organización de las urgencias extrahospitalarias en el área de salud (zona básica de salud) de Ubrique y municipios de su entorno, como son Benaocaz, Villaluenga del Rosario, Grazalema, El Bosque y Benamahoma.

Según ha explicado la Junta en una nota, este nuevo modelo, que realiza una distribución de los recursos en función de la prioridad asistencial y de la localización de la demanda, establece que las urgencias serán atendidas en el punto fijo del Centro de Salud de Ubrique y en el punto móvil del Dispositivo de Cuidados Críticos y Urgencias (DCCU), contemplándose además el refuerzo de la atención en el punto fijo en los días y horarios establecidos.

El centro de salud asumirá la atención presencial de las urgencias que se produzcan en sus instalaciones, mientras que el DCCU atenderá las urgencias fuera de estas, incluidas las activaciones realizadas desde el centro que coordina las urgencias y emergencias en Andalucía (Centro Coordinador de Urgencias y Emergencias).

Esta organización ofrece atención a las urgencias que se produzcan en estas localidades durante las 24 horas del día y los 365 días del año, ha asegurado la Junta, que ha añadido que la organización incluye, además, refuerzos del punto fijo del Centro de Salud de Ubrique los viernes, los sábados, domingos y festivos, de 10 a 20 horas.

Asimismo, ha señalado que el plan establece criterios de actuación y coordinación entre los dispositivos y tiempos máximos de respuesta en función de la prioridad clínica de las demandas. Además, su funcionamiento será objeto de seguimiento, con una primera evaluación al finalizar el primer mes de implantación y una monitorización periódica que permitirá valorar su evolución y, si fuera necesario, introducir las modificaciones que se estimen oportunas para favorecer una atención urgente segura, coordinada y de calidad a la población de la Sierra de Cádiz, ha explicado.

La Junta ha señalado que el nuevo modelo es fruto del trabajo desarrollado en los últimos meses con los profesionales de Atención Primaria y del Dispositivo de Cuidados Críticos y Urgencias. Asimismo, ha indicado que el plan funcional, que es el documento técnico y organizativo que define cómo debe operar, estructurarse y coordinarse un servicio de urgencias para atender de manera eficiente y homogénea a la población de una zona o área de salud, ha sido previamente trabajado y consensuado tanto con los equipos de Atención Primaria como con los profesionales del propio DCCU.

Según ha informado la Junta, la Dirección Gerencia ha mantenido este miércoles una reunión con los profesionales y responsables implicados para comunicar formalmente la puesta en marcha del nuevo modelo, que define las funciones de los distintos dispositivos y mejora la coordinación entre Atención Primaria y el DCCU.