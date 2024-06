El Ayuntamiento de Jaén coloca cajas nido en el Parque del Seminario para proteger a las ardillas

JAÉN, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Centro Especial de Empleo a través del Aula de Educación Ambiental ha instalado en dos de los pinos más emblemáticos del Parque del Seminario casetas nido para ardillas.

El objetivo de esta actividad en la que ha participado alumnado del Centro de Educación Especial Instituto Psicopedagógico Virgen de la Capilla es crear una mayor concienciación entre la población para que se respete el hábitat de estos animales.

El concejal de Centro Especial de Empleo de Jaén, Manuel Carlos Vallejo (Jaén Merece Más), ha explicado que se trata de dos cajas nido donadas por un particular y que vienen a facilitar la reproducción y el anidamiento de las ardillas que habitan en este parque.

Además, ha indicado que se trata de "una acción de concienciación hacia lo que es la protección del medio ambiente tanto la flora como la fauna, ya que ambas cosas forman parte de nuestro entorno y debemos cuidarlo, así como al planeta, o vamos a tener problemas como especie". Esta concienciación, según el edil, "tiene que empezar a edades tempranas porque son los más pequeños los herederos del planeta".

Además de la instalación a cargo del personal de este organismo municipal de las casetas nidos, se han colgado carteles realizados por el alumnado que forman parte del aula de Ecoescuela y la Patrulla Verde del propio Centro de Educación Especial.

Estos carteles recogen una serie de recomendaciones para proteger y respetar a las ardillas y su espacio como son no echarles comida, no llevar la mascota suelta para que no se asusten, o informar de las características de la ardilla roja, especie que habita en el Parque del Seminario. Asimismo, se han pegado unas pegatinas con código QR donde pueden encontrar más información sobre el respeto a las ardillas y la forma de ayudarlas.

Esta actividad está enmarcada dentro del Programa de Educación Ambiental para Escolares que tiene como objetivo dar a conocer los valores naturales presentes en el entorno urbano y periurbano de la ciudad de Jaén. Es un programa que lleva 24 años celebrándose y en el que participan más de 4.000 escolares por curso.