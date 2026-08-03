El Ayuntamiento de Jaén comienza las obras de conservación preventiva en los Baños del Naranjo

Visita a las obras de los Baños del Naranjo - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén ha comenzado con los trabajos de conservación preventiva y mantenimiento de los Baños del Naranjo. La actuación se centra en los muros perimetrales --sur, oeste, norte--, el muro trasversal y bóvedas del inmueble, tras detectarse desprendimientos puntuales provocados por la degradación deterioro de los morteros originales.

La concejala de Cultura, María Espejo, ha explicado que, desde el Ayuntamiento, se ha actuado "con celeridad" para garantizar una protección integral al comprobar la presencia de laminación en la piedra, pulverización de ladrillos y acumulación de sales que ponían en riesgo la estabilidad de ciertos elementos.

Tras la redacción del proyecto técnico y la correspondiente aprobación por parte de la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía, un equipo de restauradores, junto a la arqueóloga municipal, han comenzado esta semana un análisis previo a esta intervención, para determinar los criterios y metodología de actuación.

Los trabajos previos consistirán en la limpieza, consolidación, apuntalamiento y protección mediante limpieza superficial para retirar los residuos ajenos, tierra y polvo no adheridos, teniendo sumo cuidado en aquellas zonas con riesgo de desprendimientos.

La limpieza exhaustiva se ejecutará en varias fases que consisten en la consolidación estructural donde se repondrán las pérdidas de materia mediante la inclusión de mortero de cal, ladrillos y mampuestos de piedra de características similares a las existentes.

Se realizará la fijación de estratos descohesionados mediante la inclusión por inyección de una resina vinílica en emulsión y se procederá al sellado de las grietas de mayores dimensiones para evitar acumulación de suciedad en su interior y garantizar así la estabilidad.

Esta actuación, financiada íntegramente con fondos municipales, cuenta con un presupuesto de 24.000 euros y tendrá una duración estimada de dos meses.

La edil ha subrayado el valor "incalculable" de este monumento de protección integral. "Estos baños se remontan al siglo XI y el edificio conserva en sus muros casi un milenio de transformaciones urbanas y sociales de la ciudad" ha recordado.

El edificio estuvo en desuso más de medio siglo y su restauración, impulsada por el arquitecto Luis Berges, fue completada e inaugurada en 2021. En la actualidad funciona con centro cultural y espacio expositivo.