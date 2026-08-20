El Ayuntamiento de Jaén defiende la programación cultural del verano y pide al PP "más rigor y menos demagogia"

Visita teatralizada al castillo dentro del programa 'Jaén no duerme en verano'. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén ha defendido la programación organizada este verano por el área de Cultura, "compuesta por más de 70 actividades de diversa índole y dirigidas a diferentes públicos", al tiempo que ha solicitado al PP "más rigor y menos demagogia"

"Una oferta que demuestra que este verano Jaén tiene una programación cultural amplia, variada y pensada para que la ciudadanía pueda disfrutar de la cultura también durante los meses de julio y agosto", ha afirmado este jueves en una nota la concejal del ramo, María Espejo.

De esta forma, ha salido al paso de críticas del grupo 'popular' sobre una "insuficiente" la programación cultural y de ocio, utilizando como argumento el número de asistentes registrado hasta ahora en el programa 'Jaén no duerme en verano'.

"Resulta cuanto menos sorprendente que el PP considere insuficiente una programación que alcanza más de 70 actividades y que ha permitido llenar de cultura y ocio distintos espacios de nuestra ciudad durante este verano", ha dicho la edil, quien ha reclamado "un poco más de rigor y menos demagogia".

Espejo ha apuntado que la programación estival arrancó con Oleosónica, que congregó a más de 18.000 personas, y ha incluido también los conciertos de la Feria de la Virgen de la Capilla, con actuaciones como la de Vanesa Martín, el tributo a Michael Jackson o el festival Tematik de música urbana.

A estas propuestas ha sumado la programación específica diseñada por el Patronato Municipal de Cultura para julio y agosto, entre la que se encuentra 'Jaén no duerme en verano', que este año ha ampliado su oferta tras la buena acogida de su primera edición.

También se ha referido a 'Música en el extrarradio', con conciertos en directo en distintos puentes de la capital, las actividades vinculadas a la programación del centenario de Jabalcuz y el cine de verano.

"Nunca antes se habían programado en Jaén tantas actividades culturales específicamente para los meses de verano. El año pasado pusimos en marcha 'Jaén no duerme en verano' como experiencia piloto y funcionó bastante bien. Este año hemos incrementado el número de actividades y estamos muy satisfechos con la respuesta y la participación", ha explicado.

Espejo, además, ha considerado "poco serio" usar el porcentaje que representa sobre el censo de la ciudad la asistencia a un programa concreto para intentar desacreditar toda la programación cultural de verano.

"No se puede medir el éxito de una programación cultural sumando a los asistentes de una actividad y comparándolos con el censo completo de la ciudad. Con ese criterio, cualquier actividad cultural, deportiva o de ocio sería insuficiente por definición. Lo que hay que hacer es valorar el conjunto de la programación, la diversidad de las propuestas y la respuesta que está teniendo cada una de ellas", ha subrayado.

Espejo ha precisado que la programación "se ha diseñado teniendo en cuenta tanto la demanda cultural de la ciudadanía como los recursos económicos disponibles". Igualmente, ha expresado su "sorpresa" por las críticas del los 'populares', teniendo en cuenta que, "cuando ellos gobernaban en este Ayuntamiento, la oferta cultural estival era casi nula".

Al respecto, ha señalado al PP, "si realmente quiere aportar algo a la cultura de Jaén, "lo haga desde la crítica constructiva y con propuestas concretas", pero dejando "de intentar convertir cada actividad en un motivo de confrontación política".

"Tenemos claro que siempre se puede hacer más y que queremos seguir mejorando, pero negar la realidad de la programación cultural de este verano es sencillamente faltar a la verdad. Jaén tiene cultura también en verano y este Ayuntamiento está haciendo un esfuerzo para que así sea", ha concluido.