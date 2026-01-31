Ayuntamiento de Jaén desarrollará un plan de bacheo integral en calles de todos los barrios

El Ayuntamiento de Jaén, a través de la concejalía de Mantenimiento Urbano, ha diseñado un plan de bacheo integral en calles de todos los barrios de la ciudad - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén, a través de la concejalía de Mantenimiento Urbano, ha diseñado un plan de bacheo integral en calles de todos los barrios de la ciudad, así como caminos de titularidad municipal y que comenzará a ejecutarse una vez amaine el temporal provocado por varias borrascas encadenadas.

En un comunicado, el concejal de Mantenimiento Urbano, Javier Padorno, ha explicado que las labores darán comienzo tan pronto como las condiciones del tiempo lo permitan, "ya que tras las intensas y casi continuas lluvias registradas en la ciudad desde el pasado 14 de enero se ha detectado un notable deterioro del firme en distintas calles".

El concejal ha señalado que "este tipo de trabajos no pueden realizarse mientras persistan las lluvias, ya que el aglomerado en frío que empleamos para tapar los baches contiene humedad, y si el bache sigue húmedo, el material no se adhiere bien y se levanta con el paso de los vehículos, por lo que se requiere tiempo seco para garantizar su eficacia".

En un comunicado, Padorno Muñoz ha asegurado que "una vez se estabilice el tiempo, el ayuntamiento activará el dispositivo previsto para ejecutar las reparaciones en el menor tiempo posible" y que "se actuará en todas las calles inventariadas que presentan desperfectos, abarcando también caminos de titularidad municipal.

Entre las zonas más afectadas figuran el Bulevar, Loma del Royo, Belén y San Roque, la avenida de las Cruces, Peñamefécit, Santa Isabel, Las Fuentezuelas, San Felipe, La Glorieta y el Polígono de Los Olivares", ha aseverado.

El responsable municipal de Mantenimiento Urbano ha recalcado que "estas labores se realizan a lo largo de todo el año, pero tras sucesivas borrascas que han dejado un gran volumen de precipitaciones se refuerzan los medios disponibles" y que "para el ayuntamiento de Jaén es muy importante la seguridad y la calidad en la circulación de vehículos por nuestras calles".

"Es por ello por lo que ejecutamos este plan de bacheo, que si bien no es la solución que demandan los ciudadanos, sí es la más rápida y efectiva para devolver la planimetría a las calles y evitar los baches que dificultan y entorpecen la circulación", ha señalado.