El Ayuntamiento de Jaén destaca un aumento del 18,5% en la recogida de residuos en el Punto Limpio durante 2025

Imagen de punto limpio. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén ha destacado este domingo que el Punto Limpio de la ciudad recibió en 2025 un total de 115.999 residuos, lo que supone un 18,47 por ciento más que en el mismo periodo del año anterior, cuando se registraron 97.916 residuos.

Tal y como ha emitido el Consistorio local en una nota, según el concejal del Área Económica y responsable de las empresas concesionarias, Francisco Lechuga, estas cifras reflejan que la gestión de residuos en Jaén ha experimentado "un notable incremento en 2025 con respecto a 2024, lo que demuestra que la ciudadanía es cada vez más consciente de utilizar este espacio para depositar correctamente los objetos correspondientes".

Con este aumento, Lechuga ha subrayado que "los jiennenses muestran su compromiso con el cuidado del medio ambiente haciendo un uso cada vez mayor de estos servicios", al tiempo que ha precisado que el Punto Limpio es gratuito y permite separar y tratar de forma adecuada los residuos que, por su volumen, peligrosidad o composición, no pueden arrojarse en los contenedores urbanos habituales.

Al hilo, el concejal ha añadido que el Consistorio continúa implementando medidas para fomentar el uso de todas las herramientas y servicios disponibles que contribuyen al cuidado y conservación del entorno. En este sentido, ha destacado las campañas de concienciación que se ha puesto en marcha por el ente local y la empresa concesionaria, el seguimiento de incidencias y los controles efectuados por la Policía Local con el objetivo de "mantener y mejorar la limpieza de la ciudad".

En contraste, el punto limpio móvil ha registrado un leve descenso, con 2.687 entradas y 9.422 residuos en 2025, frente a 3.118 entradas y 9.660 residuos en 2024. "Aunque ha habido un descenso del 2,31 por ciento en 2025, este servicio sigue siendo fundamental para facilitar la entrega de residuos especiales, especialmente en zonas de alta densidad de población", ha explicado Lechuga.

En suma, la Administración local ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que continúe utilizando el punto limpio móvil y recuerda que este servicio permite entregar residuos como pilas, baterías y medicamentos que requieren un tratamiento especial.

Los horarios y la información sobre el punto limpio móvil están disponibles en 'https://jaensostenible.es/punto-limpio-movil/'. El Punto Limpio fijo, gestionado por FCC, se encuentra en la Ronda Sur, dentro del recinto ferial junto a la caseta municipal.