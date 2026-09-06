El Ayuntamiento de Jaén destina 40 millones de euros del Gobierno para mejorar el ciclo del agua en la Vega de los Ríos

TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CAUCES QUE SE EJECUTAN ESTOS DÍAS Y HASTA OCTUBRE EN LA VEGA DE LOS RÍOS. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén ha destacado la apuesta conjunta con el Gobierno de España para activar 40 millones de euros en a la mejora del ciclo del agua en la Vega de los Ríos y su realce como valor ambiental y turístico de primer nivel.

Según ha informado el Consistorio en una nota, se trata de una inversión millonaria que garantiza la limpieza intensiva de cauces, la construcción de elementos defensivos, desde escolleras a un tanque de tormentas en el arroyo de La Magdalena y la senda fluvial sobre el colector de Los Puentes, un histórico proyecto abanderado por el Ayuntamiento pese a no ser de su competencia y que se ejecutará por la vía de urgencia o de emergencia, lo que acorta plazos.

El concejal del área Económica y Contratación, Francisco Lechuga, ha señalado que casi la mitad de los fondos de borrascas --86 millones-- del Gobierno de España se destinan a la recuperación de más de 30 kilómetros del entorno de los ríos con distintas actuaciones y a convertir "en una oportunidad lo que durante muchos años ha sido una debilidad".

"Una vez constituida la Comisión Técnica, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) y el Ayuntamiento trabajan para la definición de los trabajos de mayor alcance que desarrollar estos meses en todos y cada uno de los cauces urbanos", ha apuntado.

Entre ellos, ha indicado que está incluida la adquisición de viviendas en zonas que obstaculicen el paso del colector y la senda fluvial que permitirán la regulación de una parte importantísima de la Vega de los Ríos y sus viviendas y generar un recorrido ambiental y turístico con miradores y playas fluviales de "un alto valor natural y paisajístico para lo que es necesario el retranqueo de motas y marcos que invadan el cauce y aprovechar construcciones para convertirlas en espacios de uso público".

Del mismo modo, la Confederación y el Ayuntamiento trabajan en otros dos flancos, la recuperación de escolleras y otros elementos defensivos del cauce de los ríos y la limpieza de los mismos, un trabajo ahora en curso.

En este asunto, Lechuga ha informado de que los técnicos municipales y de la CHG supervisan las labores de desbroce, retirada de maleza, cañaveral seco y árboles caídos o inclinados en los ríos que comenzó en agosto.

Un total de 15 operarios de la empresa de ámbito nacional Forestra trabajan a destajo ahora en Fuente del Realejo y Pago Pozuela tras pasar por Puente Tablas y Puente Nuevo aguas abajo. El objetivo es que vuelvan aguas arriba durante septiembre y octubre para repasar en Puente de la Sierra y alrededores y Arroyo de Los Naranjos.

"Los trabajos van a muy buen ritmo y con una gran profesionalidad desde el paraje de Mingo hasta el río Quiebrajano y el Jaén hasta su confluencia con el Guadalbullón. Hemos calculado que serán finalmente casi 30 kilómetros en los que se desbroza, se repasa, se hacen clareos, se retira matorral, se hacen labores de formación y saneamiento en poda que ayuden eliminación del arbolado, del que se retiran ejemplares muertos, pies secos caídos e inclinados en el agua o cerca de ella, siempre garantizando el mantenimiento de vegetación autóctona, todo bajo el control de la CHG", ha relatado el edil.

Lechuga ha reiterado "estamos ante una inversión histórica con el apoyo del Gobierno de España para esta zona, con actuaciones históricamente pedidas y con un importante trabajo técnico detrás para materializarlas con solvencia y dar respuesta a muchos vecinos y vecinas de la Vega de los Ríos y mejorar como nunca antes había garantizado un equipo de Gobierno la seguridad en la zona y una recuperación sin precedentes de un espacio con valores únicos".

"No hay más que ver el trabajo con Los Cañones, también en esta zona, que recupera un recorrido muy singular para la gente de Jaén", ha sentenciado.