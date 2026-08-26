El Ayuntamiento de Jaén lamenta los daños en el Mirador del Tambor por el "incivismo de unos cuantos"

Daños en el Mirador de Tambor. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén ha lamentado los daños registrados en el Mirador del Tambor por el "incivismo de unos cuantos", que han vandalizado este equipamiento situado en la zona sur "con unas vistas inigualables a la ciudad".

En concreto, ha recibido la denuncia de vecinos de la zona que han descubierto cómo las vallas protectoras del mirador han sido arrancadas y permanecen en la explanada, otras se han partido y también se han tirado por la fuerza y a patadas las papeleras de este espacio que mucha gente visita a diario, según ha informado este miércoles el Consistorio.

El concejal de Mantenimiento Urbano, Javier Padorno, ha explicado que los operarios procederán a la retirada y reparación del material que pueda volver a usarse y se repondrá el que haya resultado inservible.

"Hechos como este impiden que podamos dedicar durante varios días el trabajo de nuestros equipos a intervenciones cotidianas de mejora de nuestra ciudad y el coste de reposición de mobiliario urbano supone que la ciudad tenga que soportar el precio de nuevos elementos para recuperar este espacio por culpa del incivismo de unos cuantos", ha afirmado.

Finalmente, el edil ha recordado que el Mirador del Tambor se habilitó en el anterior mandato a través de la Concejalía de Mantenimiento Urbano y contó con la colaboración del alumnado de Grado Medio de Construcción y de FP Básica del IES Fuente de la Peña.