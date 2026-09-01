El Ayuntamiento de Jaén licita por 335.775 euros el mantenimiento de la plataforma de servicios tecnológicos municipales

El concejal de Innovación y Digitalización Administrativa, Luis García Millán (d). - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén ha licitado el contrato de mantenimiento de la Plataforma Servidora. Una infraestructura tecnológica crítica que da soporte a las aplicaciones y bases de datos de las distintas áreas municipales y organismos autónomos, además de prestar servicios relacionados con la red, la seguridad y el almacenamiento de ficheros.

El servicio cuenta con un presupuesto base de licitación, IVA incluido, de 335.775 euros y contempla el mantenimiento especializado de esta infraestructura hasta octubre de 2029, según ha informado este martes en una nota el concejal de Innovación y Digitalización Administrativa, Luis García Millán.

"La contratación responde a la necesidad de garantizar el adecuado mantenimiento de una plataforma que resulta esencial para el funcionamiento diario de numerosos servicios tecnológicos municipales", ha explicado.

El edil ha recordado que la Plataforma Servidora fue adquirida en el 2023 dentro del proyecto Smart City Jaén, financiado mediante la subvención Edusi, por lo que su vida útil todavía no ha finalizado. En este sentido, se hace necesario disponer de un servicio especializado que permita mantenerla en las condiciones adecuadas de funcionamiento y prolongar el aprovechamiento de la inversión realizada.

El contrato tiene previsto su inicio el próximo 19 de octubre, coincidiendo con el día posterior al vencimiento del actual contrato de mantenimiento y con una planificación económica que contempla también los ejercicios de 2027, 2028 y 2029.

Desde el Ayuntamiento se ha destacado la importancia de mantener en las mejores condiciones esta infraestructura tecnológica, ya que de ella dependen servicios y sistemas utilizados por las diferentes áreas municipales.

En este sentido, ha explicado que este contrato permitirá contar con "mantenimiento especializado y continuidad en la atención de una infraestructura esencial, reforzando así la fiabilidad y disponibilidad de los sistemas tecnológicos municipales".