Moreno urge al Gobierno a "concienciar" a la UE sobre la situación de Ceuta y el narcotráfico en la frontera sur

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, interviene en la reunión de la Mesa del Comité de las Regiones (CdR) que se celebra en la ciudad de Mullingar, en Irlanda. A 23 de septiembre de 2026 en Mullingar (Irlanda) - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha lamentado este jueves que la Unión Europea aún "no preste la atención suficiente" a la frontera sur de Europa, al problema que se está viviendo en Ceuta y a lo que está ocurriendo con el narcotráfico de estupefacientes por la costa.

En declaraciones a los medios de comunicación, así se ha pronunciado Juanma Moreno con motivo de su participación ayer miércoles en reuniones del Comité de las Regiones de la Unión Europea (CdR) --órgano del que también es vicepresidente--, en Irlanda, país que alberga la Presidencia del Consejo de la Unión Europea.

Juanma Moreno ha trasladado en las reuniones en las que ha participado la situación que se vive en Ceuta con la crisis migratoria, y poniendo de manifiesto que se trata de la "frontera sur" de Europa.

Según el presidente, si bien es muy "importante" la frontera este de Europa por la situación de Ucrania y Rusia, también es "muy importante la frontera sur de Europa y es algo que lamentablemente todavía no se ve en Europa": "No se le presta la atención suficiente a la frontera sur de Europa, donde precisamente por esa frontera las mafias operan con los migrantes y con el narcotráfico".

Juanma Moreno ha señalado que también es fundamental que Andalucía sea reconocida como "frontera sur de Europa por parte del estado y de las instituciones europeas para que tenga más recursos y más medios" en la lucha contra el narcotráfico o ante las mafias que operan en el Estrecho.

Ha manifestado que "no va a haber ninguna reunión" de la UE en la que él esté en la que no se hable de la situación de Ceuta: "Vamos a seguir insistiendo para que la Unión Europea y sus instituciones presten la atención debida a todos esos españoles, vecinos y hermanos que trágicamente lo están pasando francamente mal y ya son más de 50 días".

"Todavía no son conscientes de la importancia que tiene la frontera sur de Europa, no son conscientes del grave problema que se está produciendo en una frontera europea como es la frontera de Ceuta con Marruecos, y no son conscientes del problema del narcotráfico en su gravedad", ha agregado Juanma Moreno sobre las instituciones de la UE.

Por ello, ha pedido al Gobierno de España que cuando los distintos ministros y especialmente el presidente, Pedro Sánchez, acudan a instituciones europeas "pongan de manifiesto los problemas que tenemos en el sur de Europa".

"Tenemos que hacer a lo largo de los próximos meses un esfuerzo importante y desde luego yo voy a desplegar, dentro de mis posibilidades, todos los recursos que tenga a mi alcance para que las instituciones tomen conciencia del problema que tenemos en el sur de Europa con la entrada de estupefacientes a través del narcotráfico y, sobre todo, del problema que tiene Ceuta", ha indicado.

"Esperamos una reacción rápida y contundente por parte de las autoridades europeas", ha sentenciado Juanma Moreno.

FONDOS EUROPEOS

De otro lado, Juanma Moreno ha insistido en que la presencia de Andalucía en cualquier órgano europeo siempre es positiva, sobre todo, en unos momentos en los que se está en plena negociación del presupuesto plurianual de la UE. Ha apuntado que su gobierno está "muy preocupado por cómo van a quedar los presupuestos respecto a la Política Agraria Común, que afecta a la agricultura andaluza, y los fondos en el reparto regional".

Sobre la gestión de los fondos europeos, Juanma Moreno ha insistido en defender que debe estar en manos de las regiones porque "ha quedado demostrado que cuando se han recentralizado en el estado no han sido capaces de ejecutarlos".

"Las comunidades autónomas tenemos unidades administrativas preparadas, la experiencia y todo ese recorrido como para que gestionemos esos fondos", según ha señalado Moreno, quien ha apuntado que las regiones son las que saben donde son más necesarios esos fondos.