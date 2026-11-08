El Ayuntamiento de Jaén niega que el Centro Municipal de Acogida para personas temporeras esté al 100% de ocupación

Archivo - Fachada del Ayuntamiento de Jaén en una imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

JAÉN 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén ha pedido al grupo municipal del PP que "no mienta" con la ocupación del Centro Municipal de Acogida para personas temporeras "porque no está al cien por cien como aseguran sin rigor y con mucha mala intención".

La concejala de Servicios Sociales, Eva Funes, ha pedido a la oposición "no levantar bulos ni generar alarma social" porque el Centro Municipal de Acogida "no ha llenado las 170 plazas con las que cuenta y ha tenido vacantes para que toda persona que ha querido libremente usar las instalaciones haya podido hacerlo sin problemas".

Funes señala que así lo demuestran los informes que se elaboran cada día y que se trasladan a las autoridades de la Junta de Andalucía, que es quien coordina a nivel provincial el dispositivo.

La pasada noche de sábado pernoctaron en el centro 141 usuarios y la del viernes solo 92, por lo que había disponibles casi 80 plazas.

"Tenemos personas en calle trabajando junto con nuestras fuerzas de seguridad para informar, atender y trasladar información sobre el centro a quien libremente quiera ir y las cifras demuestran que la ocupación transcurre con normalidad".

Salvo dos días al 88 por ciento la media de ocupación no supera el 75 por ciento. La edil recuerda que el Jaén Arena "estará preparado sin problemas como recurso complementario al Centro Municipal, pero cuando se den las condiciones para ello y no cuando el PP con mentiras quiera", asevera.

Asimismo, recuerda que este año el dispositivo de Jaén funciona con más personal, unas 30 personas, lo que redunda en su efectividad. "Deberían valorar como hacemos nosotros el trabajo de estos empleados", dice. Funes lamenta que este año muchas entidades sociales hayan perdido el dinero que la Junta de Andalucía les brindaba para apoyar este dispositivo.

"Esto les está impidiendo poner en marcha recursos complementarios al del Ayuntamiento o hacer apoyo en calle a nuestra labor, esto es lo que debería denunciar el PP de Jaén, cómo Moreno Bonilla asfixia al tercer sector que se coordina con los ayuntamientos para que funcione mucho mejor el dispositivo de atención a la persona temporera. Pero, al contrario, con mentiras demuestran lo que les importa este asunto, solo para hacer propaganda política para su beneficio y distorsionar la realidad".

Funes pide a la oposición "responsabilidad" con un dispositivo provincial que coordina la Junta de Andalucía, de su partido "y que el Ayuntamiento ejecuta poniendo del bolsillo de todas y todos los jiennenses el dinero que no se recibe del Gobierno de Moreno Bonilla". "Si quieren ayudar, que comiencen por pedir a su presidente que apoye al cien por cien a Jaén", sentencia.