El Ayuntamiento de Jaén pide a la ciudadanía respeto a las zonas verdes de la ciudad tras nuevos "actos incívicos"

Uno de los ejemplares de durillo arrancados en el paseo de la Estación. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén ha pedido este viernes a la ciudadanía que respete y cuide las zonas verdes de la ciudad después de que se hayan registrado nuevos "actos incívicos" en algunas de ellas.

En concreto, se han producido en el paseo de la Estación, donde en los últimos días se han localizado varios ejemplares de durillo "arrancados de los espacios ajardinados", según ha informado en una nota el concejal de Medio Ambiente y Centro Especial de Empleo, José María Cano.

"Las zonas verdes son de todos y cuidarlas es una responsabilidad compartida. No podemos permitir que el trabajo que se realiza para embellecer nuestra ciudad se vea perjudicado por comportamientos incívicos. Pedimos a la ciudadanía que respete los árboles, plantas y jardines y que nos ayude a mantener una ciudad más cuidada y agradable para todos", ha afimado.

El edil ha señalado especialmente la labor que desarrolla el Centro Especial de Empleo (CCE) en el mantenimiento y embellecimiento de los espacios públicos. Al hilo, ha destacado que sus trabajadores "realizan diariamente tareas de cuidado, conservación y mejora de las zonas ajardinadas, contribuyendo a mejorar la imagen" de la capital y "a generar espacios más agradables para el conjunto de la ciudadanía".

Tras explicar que el durillo es una especie utilizada habitualmente en jardinería por su carácter ornamental y su capacidad para formar setos y zonas verdes, Cano ha añadido que los ejemplares plantados en el paseo de la Estación "forman parte de la apuesta municipal por incrementar y conservar los espacios verdes urbanos".

En este sentido, ha asegurado que el Ayuntamiento continuará trabajando en la conservación y mejora de las zonas verdes y ha recordado que "cualquier incidencia o acto de vandalismo puede ser comunicado a los servicios municipales para facilitar una actuación lo más rápida posible".