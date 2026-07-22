El Ayuntamiento de Jaén pide extremar la precaución en el cinturón verde de la ciudad ante el riesgo de incendios

Reunión de seguimiento del Plan Local de Emergencias ante Incendios Forestales - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para extremar la precaución en el cinturón verde de la capital durante las semanas centrales del verano ante las próximas olas de calor. Asimismo, el Consistorio ha intensificado el operativo de emergencia con retenes de vigilancia activa frente al riesgo de incendios forestales.

El alcalde de Jaén, Julio Millán, ha presidido la reunión de seguimiento del Plan Local de Emergencias ante Incendios Forestales, un encuentro que ha reunido a representantes de diversas áreas municipales y a efectivos de emergencias de la Junta de Andalucía y del Gobierno de España.

Durante la reunión, Millán ha advertido de que a lo largo de estas semanas se reforzará la vigilancia de los efectivos de Protección Civil, Bomberos y Policía Local en los puntos más críticos del término municipal debido a las altas temperaturas.

Las faldas del castillo y su Parque Periurbano, caracterizados por una abundante masa forestal, y especialmente el paraje de la Cañada de las Hazadillas, son los principales puntos donde se ha solicitado una mayor prudencia a la ciudadanía y donde se extremará el control.

El alcalde ha recordado que estas zonas, consorciadas con la Junta de Andalucía, presentan una gran complejidad, por lo que ha considerado necesario que la administración autonómica sostenga en el tiempo su mantenimiento.

"Hay que extremar las precauciones en este periodo porque en estas zonas hay riesgo para nuestras zonas forestales y especialmente para las personas", ha dicho Millán. En el caso concreto de la Cañada de las Hazadillas, el regidor ha explicado que, debido a su orografía, existen zonas de sombra en las comunicaciones y en el acceso a internet, lo que dificulta la realización de llamadas de emergencia en caso de accidente o fuego.

A esto se suma la complejidad para realizar evacuaciones en este punto a través de caminos y senderos que conectan con otros términos municipales. Por ello, Millán ha subrayado la necesidad de un especial cuidado en la limpieza de la masa forestal de la zona, aludiendo directamente a la competencia de la administración autonómica. Además, ha anunciado que el Ayuntamiento acometerá en los próximos días una mejora en la señalización de dichos senderos.

Para hacer frente a estas situaciones, el Ayuntamiento dispone de un dispositivo compuesto por cinco vehículos forestales de bomberos que, en coordinación con las patrullas de Protección Civil y la Policía Local, incrementarán la frecuencia de vigilancia a modo de retenes. Estos efectivos realizarán recorridos de reconocimiento de pistas y caminos forestales, comprobarán la accesibilidad a los puntos de agua y verificarán el estado de las comunicaciones.

Por último, y con el objetivo de paliar las dificultades de cobertura en los puntos críticos, el Consistorio ha establecido un acuerdo con el Ministerio de Defensa. Gracias a este convenio, en unos días se implantará un sistema de comunicación por radio conectado directamente con el operativo municipal de emergencias para facilitar cualquier intervención en caso de necesidad.