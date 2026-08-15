El Ayuntamiento de Jaén pide rigor a la Junta ante un proyecto "de mínimos" para la cantera de la Fuente de la Peña

Archivo - Imagen de archivo del acceso a la cantera de la Fuente de la Peña - EUROPA PRESS - Archivo

JAÉN 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén, a través de la Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio, ha rechazado el proyecto de restauración y rehabilitación presentado para la cantera de la Fuente de la Peña al entender que la propuesta no responde a los objetivos de recuperación exigidos para este monte de titularidad municipal.

Ante esta situación, el Consistorio ha reclamado a la Delegación Territorial de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía que ejerza "con rigor" su responsabilidad de supervisión y que no avale una actuación "de mínimos" que contradice los criterios municipales y la propia sentencia judicial firme.

Según ha detallado el concejal del área, José María Cano, la resolución judicial obliga a los condenados a restaurar y rehabilitar este espacio, un proyecto que debe ser supervisado por la Consejería de Minas de la Junta de Andalucía y que requiere de la autorización previa del Ayuntamiento de Jaén para su ejecución.

El Consistorio jiennense había establecido una serie de condiciones fundamentales para la redacción del proyecto con el fin de devolver el monte a la ciudadanía y minimizar el impacto visual que ha provocado la actividad extractiva.

Entre estas exigencias, se encuentran la ruptura del actual frente de la cantera para eliminar su impacto visual, la creación de una pendiente estable que elimine el riesgo de desprendimientos y la plantación de arboleda para lograr una verdadera recuperación ambiental y paisajística.

Sin embargo, en la primera y única reunión mantenida hasta la fecha entre el área de Patrimonio, la Delegación de la Consejería de Minas y la empresa, se presentó un modelo de restauración que apuesta por el vallado permanente del espacio municipal.

Según denuncia el Ayuntamiento, en dicho encuentro no solo no se contemplaron los criterios municipales, sino que se planteó rebatir e incluso eliminar buena parte de las condiciones fijadas por la administración local.

Por este motivo, el Ayuntamiento de Jaén no ha otorgado su autorización al proyecto. El concejal de Medio Ambiente y Patrimonio, José María Cano, ha instado a la Junta de Andalucía a no convertirse en una "mera espectadora" de un proceso que requiere una supervisión firme.

"La sentencia es firme y obliga a restaurar y rehabilitar la Fuente de la Peña, pero restaurar no puede significar simplemente tapar el expediente y dar por cumplida una obligación", ha dicho Cano.

Ha incidido en que la Fuente de la Peña "no necesita una restauración de mínimos. Necesita una recuperación real, segura y respetuosa con el paisaje y con el patrimonio natural de Jaén". El concejal ha recordado que se trata de un monte municipal que pertenece a todos los jiennenses y que conforma uno de los accesos y fachadas de la ciudad.

Asimismo, el edil ha advertido de que no entenderían que la Junta de Andalucía acabe avalando una actuación que contradice los criterios del Ayuntamiento y el propio mandato judicial.

Finalmente, desde el Consistorio se considera "especialmente relevante" que la Administración autonómica actúe con la "máxima transparencia y responsabilidad" en este proceso, señalando que entre los condenados por la actividad extractiva se encuentra un antiguo asesor técnico de la propia Junta de Andalucía.

Por todo ello, el Ayuntamiento mantiene su postura de no autorizar el proyecto si no se incorporan sus criterios y reclama a la Consejería de Minas la convocatoria de las reuniones técnicas necesarias para alcanzar una propuesta de restauración efectiva.