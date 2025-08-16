El Ayuntamiento de Jaén promueve oposiciones para cubrir 89 plazas municipales

JAÉN 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén ha promovido en estos siete primeros meses desde el cambio de Gobierno municipal procesos selectivos de diversa índole para la cobertura de 89 puestos de trabajo en la Administración local, una medida que tiene su raíz en "el compromiso del equipo de gobierno con el refuerzo y modernización de los servicios municipales, así como a la necesidad de dotar de personal cualificado a distintas áreas clave del Consistorio".

Según ha enfatizado en una nota de prensa, el concejal de Personal, Carlos Alberca, estos procesos promovidos por el nuevo Gobierno "tienen aún más mérito si se tiene en cuenta que en los 18 meses anteriores, en la etapa de gobierno del Partido Popular, no se promovió la cobertura de ninguna de estas plazas" y advierte de que "los pocos procesos que se llevaron a cabo, se hicieron para terminar los procedimientos que iniciamos en la anterior legislatura, también con Julio Millán como alcalde".

Estas plazas incluyen perfiles técnicos, administrativos, topografía, informática, operativos y otros más especializados en servicios esenciales como limpieza, mantenimiento urbano, jardinería o vigilantes, entre otros. Un buen número de esas plazas corresponden a la cobertura de diferentes puestos que requieren tanto el cuerpo de Policía Local como de Bomberos, "donde se está haciendo un especial hincapié en la cobertura de los puestos que se requieren para una mejora en la prestación de estos servicios esenciales".

En definitiva, según Alberca, "este impulso en cubrir la oferta de empleo público es una apuesta decidida por la mejora de la calidad de los servicios que prestamos a los jiennenses, reforzando áreas que durante años han sufrido falta de personal". Asimismo, ha subrayado que "estas convocatorias se han realizado con total transparencia y conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad, ofreciendo oportunidades reales de acceso al empleo público y contribuyendo a la estabilidad laboral en el ámbito municipal".

A los datos aportados, el concejal de Personal ha añadido que en estos siete primeros meses de gobierno municipal se ha promovido también la convocatoria de bolsas de trabajo. En concreto, se han abierto las bolsas de Veterinarios y Oficiales de Jardinería, puestos ahora cubiertos y que se suman a un buen número de bolsas abiertas ya baremadas, que facilitan las contrataciones y agilizan la cobertura de servicios municipales tras un proceso transparente y fiscalizado por técnicos.