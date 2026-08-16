El Ayuntamiento de Jaén recibe en dos semanas más de 300 peticiones de información para el aparcamiento de La Alameda

Recreación virtual del futuro aparcamiento de La Alameda. - AYUNTAMIENTO DE JAEN

JAÉN 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Jaén, Julio Millán, ha celebrado la "alta respuesta ciudadana" a la campaña informativa para testar la demanda en el futuro aparcamiento de La Alameda que "por un lado, confirma las necesidades de estacionamiento en rotación, alquiler o cesión de uso de las 460 plazas que tendrá este aparcamiento que Epassa quiere tener operativo en 2027; y, por otro lado, certifica que el proyecto planteado suscita el interés y el respaldo de los vecinos".

El Ayuntamiento de Jaén, a través de Epassa, la Empresa Pública de Aparcamientos y Servicios, ha atendido "en sólo quince días a un total de 324 familias interesadas tanto en las plazas de alquiler temporal como en las de cesión a 75 años, en las que trabajamos para su próxima construcción", ha recogido el Consistorio en una nota.

Así lo ha explicado el alcalde de Jaén, Julio Millán, que ha destacado que "el propósito que nos habíamos marcado para que durante los meses de agosto y septiembre pudiéramos testar ese interés no ha podido tener mayor respuesta, y eso nos enorgullece porque significa un aval para el plan municipal de creación de nuevas zonas de estacionamiento y confirma que la viabilidad económica del proyecto es una realidad palpable".

En concreto, en estas primeras semanas han sido un total de 164 personas interesadas en las plazas de alquiler y otras 160 solicitudes de información sobre las plazas sobre las que se ha planteado una cesión de uso por 75 años.

El alcalde ha calificado como "muy positiva" la respuesta a esa campaña por la que se viene buzoneando con más de 14.000 folletos informativos los domicilios del entorno de San Ildefonso, Salobreja, Avenida de Granada y Camino de las Cruces en el entorno de Belen y San Roque de cara a conocer las necesidades de estacionamiento en rotación, alquiler o cesión de uso de las 460 plazas que tendrá este aparcamiento que Epassa quiere tener operativo en 2027.

"Un ejercicio de transparencia" como califica esta acción el alcalde y una labor de acopio de información "fundamental para clarificar las necesidades existentes en una de las zonas de la ciudad donde la falta de aparcamiento constituye uno de los principales problemas de movilidad, tanto para los residentes como para quienes acuden diariamente al centro de salud, a los comercios o al centro de la ciudad".

La campaña informativa se mantiene en vigor durante las próximas semanas mediante el buzoneo de un folleto que da acceso a un formulario on line que se cumplimenta en un minuto. También informa sobre los pasos que dar para quienes quieran obtener información telefónica o en persona de a qué teléfonos acudir o donde se localizan las oficinas de Epassa (Calle Fermín Palma, 5 Bajo).

El futuro aparcamiento contará con 460 plazas, de las que la gran mayoría estarán destinadas a residentes, con el objetivo de dar respuesta a una demanda histórica de los vecinos de la zona. Además, alrededor de un centenar de plazas se estima que sean de rotación.

Con el fin de adaptarse a las distintas necesidades de los usuarios, el proyecto contempla dos modalidades de acceso a las plazas: un régimen de alquiler, para quienes prefieran disponer de una plaza mediante una cuota mensual, y una modalidad de cesión de uso durante 75 años, transmisible y heredable, que permitirá contar con una plaza de forma estable a largo plazo.

Este aparcamiento forma parte de la planificación que el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Jaén ha previsto para dotar de 1.000 plazas de aparcamiento en distintos barrios de la ciudad y con distinta tipología para atender las necesidades de los vecinos.