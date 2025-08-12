El Ayuntamiento de Jaén recuerda al PP que para actuar en los jardines de Jabalcuz se precisa permiso de la Junta

JAÉN 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén ha defendido los arreglos que se van a llevar a cabo en la zona de los jardines de Jabalcuz donde acomete en la actualidad obras de arreglo de una avería sobrevenida en la red de riego de este enclave, "siguiendo escrupulosamente la normativa vigente de protección del patrimonio de espacios como éste, catalogado como Bien de Interés Cultural".

De esta forma, se está actuando con las autorizaciones y prerrogativas necesarias por parte de la Junta de Andalucía, y en concreto, de la Comisión Provincial de Patrimonio, para "acometerlas con total garantía".

Así lo ha explicado el concejal de Mantenimiento Urbano, Francisco Javier Padorno (PSOE), que ha salido al paso de las críticas del PP lamentando que "quien acometió obras en la Plaza de San Bartolomé o instaló en plena muralla un jardín vertical sin seguir ni uno solo de los pasos que la normativa requiere, ponga ahora en cuestión que los arreglos que se llevan a cabo en los jardines de Jabalcuz".

Padorno ha informado de que recientemente se ha detectado una avería grave dentro de la red de riego, se localizó la avería, y se ha esperado a contar con todos los permisos necesarios para que se ejecute el arreglo.

"La Junta de Andalucía ya nos ha pasado el libro de órdenes para poder hacer un seguimiento arqueológico supervisado por la arqueóloga municipal, en colaboración con la empresa concesionaria de Jardines, y está previsto que mañana se empiece a reponer con piedra natural la zona en la que se ha intervenido", ha detallado el concejal.

Junto a ello, el concejal de Medio Ambiente, José María Cano (JM+), ha anunciado que una vez que finalice la actuación de Mantenimiento Urbano, "desde la Concejalía de Medio Ambiente se llevará a cabo unas plantaciones y mejoras en los jardines, que desde la propia asociación de vecinos del barrio se ha pedido que no se lleve a cabo hasta que no se termine esta actuación y se tengan localizadas y reparadas otras averías que parecen existir en la zona privada de los apartamentos".

En cuanto a la actuación en marcha, Cano ha avanzado que cuando culmine el arreglo se limpiará, acondicionará y volverá a llenarse la fuente.