El Ayuntamiento de Jaén subasta un solar de casi 1.500 metros cuadrados junto al centro comercial Jaén Plaza

El concejal de Patrimonio Municipal y Medio Ambiente, José María Cano, ante el solar. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén ha sacado a subasta un solar de 1.477 metros cuadrados ubicado junto al centro comercial Jaén Plaza. La operación, con un precio base de 1,2 millones, impuestos no incluidos, se enmarca en una estrategia "para poner en valor el patrimonio municipal y favorecer el desarrollo urbanístico de la ciudad".

El concejal de Patrimonio Municipal y Medio Ambiente, José María Cano, ha informado este jueves en una nota sobre la enajenación de esta parcela, que tiene una edificabilidad de 1,6, lo que permite desarrollar más de 2.400 metros cuadrados edificables.

"Unas características que, junto con su privilegiada ubicación, hacen prever un importante interés por parte del sector promotor. Por eso, creemos que es un solar que va a tener bastante demanda", ha dicho. Al hilo, ha señalado que el entorno de Jaén Plaza se ha consolidado como una de las áreas con mayor crecimiento residencial, donde actualmente existen numerosas promociones en construcción o de próxima ejecución.

El edil ha explicado que este nuevo procedimiento de venta responde al compromiso del equipo de gobierno (PSOE-JM+) de "continuar movilizando los activos municipales para impulsar el desarrollo económico de la ciudad, sacando activos del Ayuntamiento y generando actividad y oferta de vivienda".

De este modo, el Ayuntamiento "continúa avanzando en la gestión eficiente de su patrimonio, favoreciendo la inversión privada, la dinamización del sector de la construcción y el incremento de la oferta residencial en una de las zonas con mayor proyección de crecimiento" de la capital.

"Todo ello a través de un procedimiento abierto, transparente y accesible, en el que el único criterio de adjudicación será el precio ofertado, garantizando así la igualdad de oportunidades entre todos los licitadores", ha destacado.

El anuncio de subasta y toda la documentación relativa al procedimiento podrán consultarse en el perfil del contratante del Ayuntamiento. El plazo para la presentación de ofertas será hasta el 22 de julio a las 13,30 horas.