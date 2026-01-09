El Ayuntamiento de Jaén trabaja en la renovación de las acometidas de saneamiento y agua en el CEIP Navas de Tolosa

Visita a las obras en el colegio Navas de Tolosa. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén está realizando obras en el CEIP Navas de Tolosa para mejorar las acometidas de saneamiento y de abastecimiento de agua potable del colegio.

Así lo ha indicado este viernes en una nota el concejal de Mantenimiento Urbano, Javier Padorno, tras visitar esta intervención, junto al equipo directivo del centro educativo. Con ella se busca "acabar con una serie de incidencias reiterativas de atranques en el sistema de saneamiento por roturas y colapsos que continuamente se vienen localizando y se viene reparando".

"Estamos trabajando en la construcción de una nueva acometida de agua potable sustituyendo la actual que tiene muchos años. Recordemos que este edificio se construyó en los años 70 y registra reiteradas averías de fugas de agua", ha afirmado.

Los trabajos, además, incluyen la sustitución de toda la acometida, renovando desde la calle, desde el contador en la fachada hasta dentro del edificio con dos ramales que hay para las fuentes y para la vivienda del conserje, para lograr "un servicio adecuado en el colegio sin ninguna pérdida de agua que la haga más sostenible".

Padorno ha destacado que se trata de la segunda actuación "de calado" en el CEIP Navas de Tolosa en este curso, tras la realizada de urgencia "ante el riesgo estructural que presentaba el recinto escolar". "Lo que viene a ejemplificar la ingente labor de mejora constante de los centros educativos que prioriza este equipo de gobierno municipal", ha apostillado.

El edil ha explicado que son intervenciones demandadas por la comunidad educativa a las que "el Ayuntamiento está poniendo remedio", punto en el que ha pedido también a la Consejería de Desarrollo Educativo su implicación "en este tipo de actuaciones y necesidades estructurales que presentan centros educativos como este y que son parte de sus competencias".