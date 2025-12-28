El Ayuntamiento de Jaén ultima los trabajos de reparación del CEIP Jesús María. - AYUNTAMIENTO JAÉN

JAÉN 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén ultima los trabajos de reparación del Colegio de Educación Infantil y Primaria Jesús María y fija la semana del 19 de enero para la vuelta a la normalidad de la vida educativa del centro.

Según ha informado el Ayuntamiento en una nota, "para esta fecha está prevista la puesta en servicio de las dependencias afectadas a finales del pasado octubre cuya reparación comenzó de inmediato el Consistorio mediante un contrato de emergencia".

No obstante, la comunidad educativa ha podido seguir su actividad en el centro. "Será a partir del 19 de enero cuando se podrá hacer uso de las nuevas dependencias", han señalado.

En este sentido, el Ayuntamiento ha apuntado que "las obras en el ala afectada del colegio avanzan a muy buen ritmo" y ha detallado que "se ha procedido al saneamiento de la sub-base de la zona hundida y la construcción de un nuevo forjado anclado a la cimentación actual del edificio mejorando su capacidad portante y resistente".

Así, los resultados de las catas realizadas tras el suceso han demostrado que la solería de la planta baja estaba apoyada en su construcción, hace cien años sobre suelo natural, lo que motivó el hundimiento al absorber más la humedad propia del terreno en épocas de lluvia.

En esta línea, "con el forjado sobre el que se reconstruirán aulas y aseos se solventa esta situación". Además, "también se han terminado los cerramientos de fábrica para separar dependencias y se ha terminado la colocación de azulejos y sanitarios en los aseos".

Además, el alcalde, Julio Millán, ha destacado que el equipo de Gobierno ha cumplido con la comunidad educativa del centro "asumiendo una obra en unas instalaciones que, como otras de Jaén, necesitan una revisión estructural en profundidad por parte de la Junta de Andalucía".

Por otro lado, Millán ha resaltado que "hemos ido más allá de las competencias del Ayuntamiento, pero lo importante es que los niños, el profesorado y el resto del personal volvieran a la rutina cuanto antes tras el hundimiento". Además, ha subrayado que han trabajado en coordinación con las áreas de Mantenimiento Urbano y de Educación.

Asimismo, Millán ha señalado que "las intervenciones de mejora estructural ayudan a garantizar la efectividad del mantenimiento y conservación que el Ayuntamiento ha hecho".

Por último, el alcalde ha asegurado que "la vuelta a la normalidad del CEIP Jesús María es una noticia muy esperada por la comunidad educativa".